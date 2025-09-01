Salernitana, c’è il difensore Frascatore

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver trovato l’accordo con l’U.S. Avellino 1912 per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe 1992 Paolo Frascatore. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 2027 e indosserà la maglia numero 38.

Cresciuto nel settore giovanile della Roma, Frascatore ha fatto tutta la trafila delle Nazionali giovanili fino ad arrivare all’Under 21. Vanta ben 323 presenze tra i professionisti, di cui ben 286 in Lega Pro con le casacche di Benevento, Pistoiese, Reggiana, Südtirol, Triestina, Ternana, Padova, Pescara, Turris ed Avellino. Ha conquistato due promozioni in Serie B, l’anno scorso con gli irpini ed in precedenza con la Ternana (2021). In cadetteria ha vestito le maglie di Sassuolo (promozione in A nel 2013), Pescara, Reggina e Carpi. Per lui anche un’esperienza in Svizzera al Losanna (2016/17).