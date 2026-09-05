Cavese, Masitto lancia la sfida alla Salernitana

«Sono soddisfatto di quanto fatto finora dalla squadra». Cristiano Masitto arriva al derby dell’Arechi con fiducia e senza alcuna intenzione di snaturare la sua Cavese. Alla vigilia della sfida contro la Salernitana, il tecnico blufoncè promuove il lavoro svolto nelle prime giornate e prepara una partita da giocare con personalità.

«Faremo la nostra partita anche contro la Salernitana. Siamo in forma», assicura Masitto, che torna sulle prestazioni offerte contro Audace Cerignola e Bari: «A questa partita ci arriviamo bene. Sono contento della prestazione col Cerignola, anche di quella precedente a Bari».

Il tecnico invita però a non trarre conclusioni definitive dalle prime giornate. «Le squadre non sono ancora rodate, abbiamo le nostre idee, affrontiamo tutto con serenità e questa è una gara perfetta per dimostrare di poter far bene».

«La Salernitana è costruita per vincere»

Inevitabile il confronto con una Salernitana costruita con ambizioni decisamente diverse rispetto a quelle della Cavese. «La pressione c’è per tutti», sottolinea Masitto. «Ovviamente la Salernitana è una squadra costruita per vincere il campionato, noi, invece, abbiamo obiettivi diversi».

Il tecnico, però, non considera il divario sulla carta un ostacolo insormontabile: «In campo si va in undici contro undici, e ci vuole sempre la pressione per far meglio».

Masitto si dice inoltre pronto a fronteggiare eventuali sorprese tattiche da parte dei granata. «Siamo pronti anche ad eventuali cambi di modulo da parte loro, sapremo come rispondere a gara in corso».

Un messaggio chiaro: la Cavese non arriverà all’Arechi per limitare i danni, ma con l’intenzione di giocarsi le proprie possibilità fino in fondo.

Il rammarico per l’assenza dei tifosi

A margine degli aspetti strettamente tecnici, Masitto dedica poi un passaggio alla questione dei tifosi della Cavese, che non potranno assistere al derby nel settore ospiti.

«È un peccato non poterli portare con noi. Questo è un limite tutto», afferma l’allenatore, auspicando che in futuro la situazione possa cambiare.

«Speriamo questa situazione cambi, perché il calcio è uno spettacolo e lo è per tutti, bambini, famiglie, anziani. Sarebbe bello vedere le tifoserie sfidarsi sugli spalti».

Il derby dell’Arechi sarà dunque una sfida particolare anche per questo motivo: in campo ci saranno due squadre pronte a contendersi i tre punti, mentre sugli spalti mancherà una delle due componenti del tifo organizzato. Masitto, intanto, prepara la sua Cavese alla sfida con la convinzione che il campo possa raccontare una storia diversa rispetto alle gerarchie della vigilia.