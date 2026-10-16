Salernitana, cancellare Ferragosto

di Fabio Setta

SALERNO – Per la seconda volta in questa stagione la Salernitana di Cosmi sarà chiamata a disputare un derby dal sapore antico. Domani pomeriggio all’Arechi i granata ospitano la Scafatese che, mai nella storia prima dello scorso mese di agosto, era scesa in campo nella struttura di Via Allende. A Ferragosto, infatti, nella prima gara ufficiale della nuova stagione, la Scafatese gioca e s’impone all’Arechi con il risultato di 2-1 (gol di Palmieri e Dambros per i gialloblù, di Achik per i granata), superando così il turno e dando il primo dispiacere dell’anno ai tifosi della Salernitana. L’ultima volta che le due compagini si sono incontrate in campionato, risale al torneo di Serie B nella stagione 46/47. Esattamente alla quarta giornata, il 13 ottobre 1946, allo stadio ancora in attesa di essere dedicato a Donato Vestuti, la Salernitana allenata da Gipo Viani si impone con un perentorio 3-0 con le reti di Pastori al 6’, Valese al primo della ripresa e Colaneri a tre minuti dalla fine. Con questo successo i granata conquistano la vetta della classifica che manterranno fino al termine della stagione, conquistando la promozione in Serie A e diventando la prima squadra campana a vincere il campionato di Serie B. Decisiva all’ultima giornata la vittoria contro il Palermo, mentre la Ternana, alla vigilia degli ultimi novanta minuti staccata solo di un punto, che cade proprio sul campo della Scafatese con il punteggio di 2-0. Il primo storico derby risale invece al campionato di Seconda Divisione (la Serie C dell’epoca) nella stagione 27/28 con la Salernitana che si impone 5-0 con le reti di Poloni, Campanile e la tripletta di Cassano. Le due squadre si ritrovano poi nel campionato di Serie C, 1941/42. Il match si gioca alla quarta giornata con i granata di Gipo Viani che si impongono con un perentorio 5-0 grazie alle reti di Margiotta al 6’ Zironi al 26, Dagianti al 55’ e al 70’ con Margiotta al 75’ che va a calare il pokerissimo. Al termine della stagione la Scafatese arriverà ultima ma verrà riammessa in Serie C, mentre la Salernitana prima non parteciperà al girone finale per la promozione in B per l’illecito perpetrato nel derby casalingo contro la Cavese. Così nella stagione successiva le due squadre si ritrovano contro e la Scafatese piazza il colpaccio grazie alla doppietta di Minazzi al 39’ e al 90’ intervallata dal momentaneo pareggio di Rampini al 74’. Gli eventi bellici fermano il calcio con il derby tra granata e canarini che torna nel campionato Regionale misto disputato nel 1945. Dopo il gol dei padroni di casa firmato da Martuscelli al 10’, nella ripresa Bacin al 62’ e Cagna al 63’ regalano la vittoria alla Scafatese. Nel 1945/46 il calcio prova a ripartire e la Salernitana partecipa al campionato di A e B girone centro-sud. Al termine del campionato la stagione ha un prologo e si disputa un post campionato tra squadre di B e squadre di C. In questo frangente la Salernitana ospita la Scafatese imponendosi 3-1, grazie alle reti di Valese al 28’ Volpe al 33’ e Margiotta all’84’ dopo l’iniziale vantaggio gialloblù firmato De Vito dopo appena sette minuti. Il bilancio complessivo delle sette sfide giocate in terra salernitana è quindi di quattro vittorie per i padroni di casa e tre per la Scafatese.