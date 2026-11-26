La Salernitana rinforza il centrocampo con Cristiano La Sorsa. Il club granata ha ufficializzato l’ingaggio del calciatore classe 2006, arrivato da svincolato dopo l’esperienza della scorsa stagione con il Trapani.

La Sorsa ha già svolto un periodo di allenamenti con la squadra e ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2027. Indosserà la maglia numero 98.

Cresciuto nei settori giovanili di Lazio, Ternana e Monopoli, il centrocampista ha avuto al Trapani la prima esperienza tra i professionisti. È un trequartista, capace di muoversi tra le linee e sostenere la manovra offensiva.