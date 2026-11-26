“L’inserimento della Strada del Parco e dell’ammodernamento della Statale 166 degli Alburni nel Contratto di Programma MIT-ANAS rappresenta una svolta storica e una vittoria fondamentale per l’intero territorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Un traguardo atteso da decenni che oggi diventa finalmente concreto”. Così Giuseppe Coccorullo, Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, commenta con profonda soddisfazione l’annuncio dato dal Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Senatore Antonio Iannone, sull’inserimento del collegamento stradale tra lo svincolo A2 di Campagna e Vallo della Lucania e degli interventi sulla SS 166 nella sezione “studi e progettazione” dell’accordo tra Ministero e ANAS, in vista della ratifica in sede CIPESS a metà dicembre. “Questo risultato nasce da una sinergia istituzionale straordinaria – dichiara Coccorullo – per la quale sento il dovere di esprimere un ringraziamento particolare e sentito al Viceministro degli Affari Esteri, Onorevole Edmondo Cirielli, e al Sottosegretario al MIT, Senatore Antonio Iannone. Fin dal giorno della mia nomina alla guida dell’Ente Parco, il Viceministro Cirielli, che conosce profondamente il nostro territorio e l’importanza strategica di questa arteria, mi ha affiancato e sostenuto con convinzione, attivandosi immediatamente sia presso il Ministero sia presso i vertici di ANAS per dare impulso all’opera”. “Su questa scia – prosegue il numero uno dell’Ente – è stato determinante il lavoro del Sottosegretario Antonio Iannone, che ha preso a cuore fin dal primo momento questa istanza vitale per l’entroterra del Cilento, caricandosela letteralmente sulle spalle e portandola a risultato con determinazione e concretezza. Dopo l’impegno che ho profuso personalmente nelle sedi regionali e nazionali per sollecitare il finanziamento dell’opera, trovare nel Viceministro Cirielli e nel Senatore Iannone due punti di riferimento così attenti e incisivi è la dimostrazione di come la buona politica sappia dare risposte reali ai territori”. Nel sottolineare la portata strategica dell’operazione affidata ad ANAS e il lavoro svolto a livello locale, Coccorullo aggiunge: “Un plauso e un ringraziamento vanno anche ai Comuni di Vallo della Lucania e di Laurino per il prezioso lavoro di progettazione portato avanti finora. Oggi compiamo il salto di qualità decisivo: l’ingresso nell’accordo MIT-ANAS consente infatti di affidare ad ANAS la progettazione unica dell’arteria, superando la frammentazione tra un tratto già in fase definitiva-esecutiva e un altro ancora a livello previsionale. Questo passaggio non solo garantisce la futura copertura finanziaria e la realizzazione dell’opera in tempi certi, ma assicura soprattutto che sarà ANAS a farsi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria anno dopo anno”. “La Strada del Parco – conclude il Presidente Coccorullo – insieme al potenziamento della Statale 166 degli Alburni e del sistema territoriale di Capaccio Paestum, è l’infrastruttura chiave per rompere l’isolamento, collegare rapidamente il cuore del Parco all’autostrada A2 e contrastare l’emarginazione dell’entroterra del Cilento, garantendo ai nostri cittadini il diritto alla mobilità e l’accesso ai servizi essenziali”.
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