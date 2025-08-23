Salernitana, Anastasio squalificato

di Marco De Martino

SALERNO – E’ emergenza in difesa per la Salernitana in vista dell’esordio in campionato di lunedì prossimo alle 21 quando, in un Arechi deserto, ad attenderla ci sarà la matricola Siracusa. Armando Anastasio infatti dovrà scontare il turno di squalifica rimediato, per somma di ammonizioni, dopo il match dei play off della passata stagione Pescara-Catania giocato con gli etnei.

UOMINI CONTATI PER RAFFAELE Al posto di Anastasio, nel ruolo di braccetto di sinistra difensivo, mister Raffaele dovrebbe impiegare Cabianca, rivelatosi l’autentico jolly del tecnico in questa prima fase della stagione. A completare il reparto ci saranno Matino e Coppolaro, entrambi reduci da qualche acciacco ma obbligati a giocare dall’inizio visto che l’unica alternativa è rappresentata da Golemic, appena arrivato e reduce da una lunghissima inattività. A destra è quasi scontato, a questo punto, l’esordio dal 1’ del baby Ubani anche perchè Achik, in quella posizione, non ha fornito le dovute garanzie, soprattutto in fase di copertura.

ACHIK O LIGUORI? Il marocchino si giocherà comunque una maglia da titolare, come spalla di capitan Inglese, con Liguori. Infatti l’unica soluzione, per stessa ammissione del trainer, che è da escludere è proprio quella del doppio centravanti Inglese-Ferrari. Secondo Raffaele, infatti, la squadra non è ancora in grado di reggere, soprattutto a centrocampo, la presenza di due attaccanti di peso, e così spazio ancora ad una seconda punta, Achik o Liguori, in coppia con Inglese. Per quanto riguarda il centrocampo, tra i più in forma del momento c’è Knezovic, entrato a gara in corso sia con la Reggina che con il Sorrento, sempre con un ottimo impatto. Il croato potrebbe soffiare il posto a Varone nel ruolo di mezzala sinistra, con de Boer, Capomaggio e Villa a completare il reparto. Tra i pali Donnarumma, almeno per ora, dovrebbe conservare la titolarità a scapito di Brancolini.