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Salernitana, altro no di Casiraghi

  • Agosto 27, 2026
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Salernitana, altro no di Casiraghi

di Marco De Martino

SALERNO – Il mercato della Salernitana può riservare, da qui alla fine, ancora parecchie sorprese. Arriverà un trequartista, questo è praticamente certo, ma non è detto che il club granata rinuncerà ad altri innesti. Le due battute d’arresto consecutive all’Arechi, contro due matricole come Scafatese e Sorrento, hanno fatto suonare il campanello d’allarme ed il ds Faggiano è deciso a rinforzare ulteriormente l’organico a disposizione di Serse Cosmi. Capitolo trequartista. La pista che porta a Casiraghi è praticamente sfumata. Il fantasista del SudTirol ha detto sì al ravenna: contratto biennale con opzione di rinnovo fino al 2029. La trattativa si è sbloccata grazie all’inserimento di una contro-partita tecnica (Rossetti) che ha convinto il club altoatesino a mollare la presa. Faggiano ha così deciso di puntare tutto sul ritorno di Andrea Ferraris (nella foto a sinistra di Gambardella). Per il Pescara non è più incedibile e il ds granata vuole strappare un buon prezzo per riportarlo alla corte di Cosmi a titolo definitivo. Ieri intanto si è riaperta una trattativa che sembrava essersi arenata. Il Cosenza ha ricevuto la richiesta ufficiale di cessione da parte di Ciotti (nella foto a destra). L’esterno originario di Nocera Inferiore era in parola con la Salernitana ma l’affare si era stoppato dopo le richieste del club silano. Ora, dopo aver accontentato Emmausso, ceduto alla Scafatese, il Cosenza potrebbe fare lo stesso con Ciotti. La Salernitana rimane alla finestra: se la situazione dovesse sbloccarsi a partire sarebbe Longobardi, richiesto dall’Audace Cerignola. Ancora un nulla di fatto, invece, per le cessioni di Ghiglione, Berra e Varone.

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