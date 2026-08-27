Eboli. Edoardo Rocco al Rione Paterno:

EBOLI – Un confronto diretto con i residenti per conoscere da vicino le difficoltà quotidiane di uno dei quartieri più popolosi di Eboli. È il senso della tappa al Rione Paterno di Edoardo Rocco, avvocato e candidato sindaco alle elezioni comunali del 2027 per il movimento Cosmo Innovatore, ai microfoni di RC105, che sta seguendo il suo tour nei diversi quartieri della città. Nel corso dell’incontro i residenti hanno illustrato una serie di problematiche che riguardano la vivibilità della zona. Tra le principali segnalazioni, la situazione dei rifiuti, con episodi di abbandono e conferimenti impropri che, secondo quanto riferito dagli abitanti, contribuiscono al degrado di alcune aree del quartiere. Una criticità che si aggiunge alle difficoltà legate alla pulizia delle strade e alla manutenzione del verde pubblico. Particolare attenzione è stata dedicata anche all’area del Parco Fusco Pesce, indicata dai residenti come una delle situazioni più problematiche del quartiere. Erba alta, incuria e presenza di insetti, oltre al timore di possibili incendi nel periodo estivo, sono alcune delle questioni sollevate durante il sopralluogo. Altro capitolo quello delle case popolari. I residenti hanno evidenziato problemi di manutenzione e condizioni strutturali che, in alcuni casi, richiederebbero interventi. Nel corso dell’intervista è stato chiamato in causa anche il ruolo dell’ACER, l’ente che gestisce il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, rispetto alle richieste di intervento avanzate dagli abitanti. Non sono mancate le segnalazioni sulla viabilità. Durante il tour sono state mostrate alcune strade e incroci considerati potenzialmente pericolosi, con particolare riferimento alla segnaletica orizzontale, alla delimitazione della carreggiata, ai marciapiedi e all’illuminazione. Questioni che, secondo Rocco, rientrano tra quelle esigenze di ordinaria amministrazione che incidono direttamente sulla sicurezza e sulla qualità della vita dei cittadini. Nel confronto è emerso anche il tema dei giovani e della necessità di restituire al quartiere spazi di aggregazione e strutture sportive. Paterno, secondo quanto ricordato durante la diretta, ha avuto in passato una maggiore vitalità sociale e commerciale e oggi avrebbe bisogno di nuove occasioni di partecipazione. Da qui anche l’idea di riattivare i comitati di quartiere, considerati uno strumento di collegamento tra cittadini e amministrazione. Rocco ha inoltre parlato della possibilità di affiancare a questi organismi strumenti digitali attraverso i quali raccogliere e segnalare le problematiche delle diverse zone della città. L’incontro al Paterno si inserisce nel percorso politico di ascolto avviato da Edoardo Rocco in vista delle amministrative del 2027. Un tour nei quartieri che, attraverso il confronto diretto con i residenti, punta a raccogliere criticità e proposte partendo dalle esigenze concrete del territorio. Nel corso della diretta è stata ribadita l’idea che la futura amministrazione dovrà conoscere da vicino i problemi dei singoli quartieri e intervenire sulle necessità quotidiane, dalla pulizia alla sicurezza, dalla manutenzione alla vivibilità degli spazi pubblici.