Salernitana ad Altamura, Raffaele carica la squadra

“L’Altamura ha elementi di grande esperienza e sta dando filo da torcere a tutti anche attraverso il gioco del suo allenatore. Ci sarà da sudare come sempre. Siamo pronti e vogliamo fare risultato. – sottolinea mister Giuseppe Raffaele alla vigilia – Passano le giornate e la Serie C presenta sempre più equilibrio, con sfide tutte difficili. Bisogna mantenere umiltà e tirare sempre fuori motivazioni forti per andare ad imporre il proprio gioco”.

L’allenatore prosegue: “La nostra ossatura resta sempre la stessa. Cerchiamo di andare avanti nei nostri progressi e di fare sempre meglio. Serve tornare a segnare ma è solo un momento particolare perché di occasioni ne creiamo. Contro il Crotone lo abbiamo fatto e continuando così il gol si troverà. Serve un pizzico di cattiveria in più, perché per la gran parte di ogni partita stiamo tanto nella metà campo avversaria. Su questo aspetto siamo fiduciosi”.

In chiusura, un plauso ai tifosi granata e l’amarcord: “Mi farà piacere rivedere qualche vecchio amico come il direttore sportivo altamurano, Lauriola. Siamo stati compagni di squadra ai tempi dell’Igea Virtus. Sta facendo davvero un ottimo campionato con il Team Altamura e domani mi farà piacere salutarlo, poi saremo avversari. Ancora una volta ci sarà un nuovo esodo di sostenitori da Salerno, un fattore come sempre importantissimo per noi. Di questo siamo molto contenti e questa presenza massiccia ci spinge a dare sempre quel qualcosa in più per cercare il successo, anche perché siamo una squadra che ha tanta voglia di vincere. Il gruppo in settimana dà tutto, vuole prendersi e dare soddisfazioni”.