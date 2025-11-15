Cava. Inaugurato Largo Costantino D'Amico - Le Cronache Provincia
Provincia Cava dè Tirreni

Cava. Inaugurato Largo Costantino D’Amico

Cava. Inaugurato Largo Costantino D’Amico
Cerimonia di intitolazione, questa mattina, 15 novembre, di “Largo Costantino D’Amico”, in via Filangieri. A scoprire la targa il Sindaco Vincenzo Servalli con le figlie Amalia, Maria Teresa, Antonella e la moglie Lucia Adinolfi, con tante persone che hanno stimato e voluto bene all’ imprenditore Costantino D’Amico, che tra l’altro ha donato al Comune e quindi alla Comunità, l’area che oggi gli è stata dedicata per permetterne la riqualificazione a beneficio del rione. La benedizione è stata impartita da don Angelo, diacono della Parrocchia di S.Alfonso.
“Una persona voluta bene da tutti – afferma il Sindaco Servalli – sempre disponibile ad aiutare e dare una mano al prossimo, sempre con il sorriso e quel senso di ironia che lo contraddistingueva”
Presente anche il Presidente della Commissione Toponomastica Daniele Fasano, che ne ha ricordato il tratto umano e il senso delle Istituzioni, tanto da essere un punto di riferimento per le tante Amministrazioni comunali che si sono succedute nei decenni.
“Ringrazio tutti per essere qui stamattina – afferma Amalia D’Amico – in particolare il Sindaco Servalli e il Presidente Fasano – per averci donato questa gioia che ci riempie di orgoglio. E ringrazio nostro padre che ci ha insegnato i valori positivi della vita, che erano i suoi, fare del bene, dimostrandoli con i fatti in tante occasioni, mettendosi sempre a disposizione”.
