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Salernitana, Achik verso il rientro

  • Marzo 18, 2026
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Salernitana, Achik verso il rientro

L’influenza come avversario da superare. Ismail Achik si appresta a dribblare anche i malanni di stagione. L’esterno offensivo, match-winner domenica scorsa allo Scida con una stoccata pesantissima non solo per il morale della Salernitana ma per la classifica della Bersagliera, ora punta al Team Altamura. Ieri, il numero sette si era limitato a lavorare a parte, ancora con i postumi di una fastidiosa influenza che lo aveva messo al tappeto nel post-Crotone. Questo pomeriggio, nella seduta al Centro Sportivo Mary Rosy, il numero sette ha lavorato in parte col gruppo al pari dello squalificato Carriero.

Per Cosmi c’è da fare i conti con le condizioni non ottimali di Federico Brancolini e Roberto Inglese, ancora alle prese con lavoro differenziato. Terapie e palestra per Matteo Arena. Mancherà anche Ettore Quirini, fermato dal quinto giallo stagionale. Cosmi pensa a novità di formazione: possibile rilancio di Anastasio in difesa, mentre in mezzo al campo al posto di Carriero si rivedrà Capomaggio.

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