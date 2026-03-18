Angri. investita 2 volte,muore donna

Angri. Tragedia ad Angri per la morte di Emiliana Natale, 45enne, investita per due volte lungo via Nazionale e morta ieri mattina al Cardarelli di Napoli dove era giunta in critiche condizioni dall’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Salma sotto sequestro su disposizione della procura nocerina che dovrà disporre l’autopsia nell’ambito di un’inchiesta per omicidio stradale. Due gli indagati. Stava tornando a casa dopo aver terminato delle lezioni di doposcuola svolte presso la struttura privata dove era dipendente.. Due le auto coinvolte. All’altezza dello stabilimento de “La Doria”, in via Nazionale, Emiliana Natale è stata investita sulle strisce pedonali da una prima vettura diretta verso Angri. L’uomo al volante si è fermato, ma prima di raccogliere la sua borsa, una seconda auto, questa volta in direzione Scafati, l’ha travolta trascinandola lungo la carreggiata fino al confine con la città scafatese. Solo allora il conducente si è reso conto che la donna era rimasta incastrata sotto l’abitacolo. Trasportata in ospedale a Nocera Inferiore ma a causa delle condizioni critiche, è stata trasferita al Cardarelli dove i medici non sono riusciti a salvarle la vita a causa delle ferite riportate su tutte le parti del corpo. Secondo quanto emerso dalla ricostruzione della polizia municipale di Angri, che coordina le indagini su delega della pm di turno, l’impatto mortale si è verificato in condizioni di visibilità estremamente ridotta a causa di una violenta bomba d’acqua che aveva colpito la città proprio in quel momento, rendendo la strada scivolosa e l’attraversamento pedonale particolarmente pericoloso. Sulla scomparsa della 45enne è intervenuto il sindaco Cosimo Ferraioli con un cordoglio. “Angri perde Emiliana a causa di un terribile incidente avvenuto ieri, che ci ha lasciato senza parole. Emiliana era una di noi: una donna, una madre, una moglie. Una vita spezzata in un attimo. In un modo che non dovrebbe mai accadere.” E aggiunge: “a suo marito e ai suoi due figli va il mio abbraccio più forte. So che nessuna parola può lenire un dolore così grande. Ma voglio che sappiate che questa città vi è vicina. Oggi e nei giorni che verranno”.