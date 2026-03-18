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  • Marzo 19, 2026
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. Il video. Mamma di Cristina Pagliarulo si scontra con De Luca

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Ad avvicinarsi all’ex governatore, al termine dell’incontro con i cittadini, è Giovanna D’Angelo, madre di Cristina Pagliarulo, la 41enne originaria di Giffoni Valle Piana che perse la vita al “Ruggi” per un presunto caso di malasanità. La donna chiede un incontro a De Luca: «Posso parlarle due minuti?», ripete più volte, mentre l’ex governatore le chiede di attendere che la stampa vada via. La donna insiste, ma il candidato sindaco lascia la sala e si dirige verso la sua auto. A quel punto, la madre di Cristina si sfoga: «Questo è il signor De Luca, votatelo. Ha rovinato una città, la sanità. Signori, cittadini, ha distrutto tutto, ha svenduto la città. Avete visto come mi ha trattato? Questo è il vero De Luca, si vergogni. Ha ridotto il Ruggi al collasso, costringendo grandi professionisti ad andar via e ad abbandonare l’azienda sanitaria. Siamo in balìa di queste persone. Votatelo, complimenti».

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