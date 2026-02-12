Salernitana, Achik e Carriero a rischio derby

di Marco De Martino

SALERNO – Nemmeno il tempo di assaporare il dolce sapore della vittoria, che la Salernitana è subito tornata al lavoro per preparare il prossimo impegno in programma sabato prossimo alle ore 14.30, al Simonetta Lamberti contro la Cavese. Un impegno che metterà subito alla prova la squadra di Raffaele, che ha sì sconfitto il Casarano con un largo 3-0 ma che, fino al raddoppio di Lescano, ha mostrato ancora le solite fragilità che nell’ultimo periodo le sono costati punti preziosi, dilatando il distacco dalla capolista Benevento. In vista del derby, il tecnico granata potrebbe dover rinunciare a due tra i migliori in campo di martedì scorso, ovvero Giuseppe Carriero ed Ismail Achik. Entrambi hanno subito un risentimento muscolare nei minuti finali del match contro il Casarano, addirittura il marocchino un istante prima del triplice fischio finale. Le condizioni di Achik e Carriero saranno valutate nelle prossime ore anche attraverso esami diagnositici ma, visti i pochi giorni a disposizione per rimetterli in sesto, è quasi certa la loro assenza a Cava, e così per Raffaele si è già aperto il casting per le loro sostituzioni. L’unico reparto che dovrebbe essere confermato in blocco è quello difensivo, con Capomaggio che ormai ha indossato i panni di centrale mentre Berra e Arena di suoi fedeli scudieri. A centrocampo sono sicuri di una maglia Gyabuaa ed i due laterali Villa e Longobardi, con Tascone e de Boer che potrebbero ritrovare la titolarità proprio a causa delle probabili defezioni di Achik e Carriero. L’alternativa a disposizione di Raffaele è rappresentata da Ferraris, che potrebbe tornare a ricoprire il ruolo di trequartista alle spalle delle due punte come accaduto proprio nella gara d’andata all’Arechi. In attacco, dopo le ottime prestazioni fornite contro il Casarano, condite dai tre gol decisivi, viaggiano spediti verso la riconferma i due argentini Lescano e Molina. Tornando all’infermeria, a breve dovrebbero uscirne Cabianca ed Antonucci. Il primo ieri è tornato parzialmente in gruppo e potrebbe rientrare nella lista dei convocati già per il match contro la Cavese, mentre l’ultimo arrivato dovrebbe fare il suo esordio nel prossimo incontro interno contro il Monopoli. Progressi lenti ma significativi anche per Inglese: Bobby English potrebbe tornare disponibile a fine mese, al più tardi ad inizio marzo, magari giusto in tempo per il big match dell’Arechi contro il Catania.