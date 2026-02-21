Salernitana, Achik e Antonucci disponibili

di Marco De Martino

SALERNO – Mister Giuseppe Raffaele non sarà in panchina domani pomeriggio, in occasione del match contro il Monopoli, ma potrà comunque contare su quasi tutto l’organico a sua disposizione per giocarsi al meglio le carte che gli rimangono per rimanere seduto sullo scranno granata. Ieri mattina, infatti, anche Ismail Achik e Mirko Antonucci si sono allenati regolarmente con i compagni e dunque saranno convocati per la sfida contro i pugliesi. Due ottime notizie in un colpo solo per Raffaele che avrà dunque l’imbarazzo della scelta per la composizione dell’undici iniziale da mandare in campo contro i pugliesi. L’unico problema è rappresentato dall’assenza di Giuseppe Carriero, che sta proseguendo il percorso di recupero dividendosi, anche ieri, tra palestra e terapie. Vista la necessità di confermare, nel pacchetto arretrato, Galo Capomaggio, le opzioni da proporre in mediana sono pochissime. Tascone, attualmente, non fornisce le dovute garanzie, così come il giovane Di Vico, soprattutto in un centrocampo a quattro che dovrà supportare e sopportare la presenza di un trequartista e due punte di ruolo. Scontata, dunque, la presenza nel pacchetto nevralgico della strana coppia Gyabuaa-de Boer che, per la verità, contro la Cavese non ha demeritato. Ai loro lati agiranno, come di consueto, Longobardi a destra ed il recuperato Villa a sinistra. In difesa, detto di Capomaggio, davanti a Donnarumma, chiamato ad una scossa dopo le ultime incertezze tra i pali, ci saranno ancora una volta Berra ed Arena, sempre che Matino non riesca a strappare una chance a discapito dell’ex Arezzo. Da non sottovalutare la candidatura di Cabianca, che potrebbe tornare a calcare il manto erboso dell’Arechi se non dall’inizio magari a gara in corso. In attacco si ripartirà dalla coppia tutta argentina composta da Juan Molina e Facundo Lescano. La combo sudamericana si è rivelata preziosa negli ultimi 180’ e Raffaele proverà a non interrompere la loro intesa che continua ad affinarsi. A supporto di Molina e Lescano dovrebbe agire Achik il quale potrebbe dare vita ad una staffetta con Ferraris oppure proprio con l’altro fresco recuperato Antonucci. Oggi la rifinitura, programmata per le 11, sempre al Mary Rosy, servirà a risolvere i residui dubbi di formazione. Per quanto riguarda la seduta di ieri mattina, gli uomini guidati da mister Giuseppe Raffaele hanno svolto un lavoro tattico e partite a campo ridotto. Differenziato per Boncori e Inglese, entrambi indisponibili al pari di Carriero. Mentre la Salernitana si sta preparando ad un’altra garà verità, la tifoseria (nella foto di Guglielmo Gambardella) si conferma fredda e sul piede di guerra. Ieri la prevendita ha fatto registrare un altro dato ben al di sotto del trend abituale, con soltanto 1.400 biglietti emessi (di cui 19 ospiti), ed appare ormai inevitabile il minimo stagionale di presenze all’Arechi in occasione della gara di domani pomeriggio contro il Monopoli. Un dato che dovrà da un lato far riflettere la società e dall’altro spronare l’allenatore e soprattutto i calciatori a dare tutto per invertire la rotta e riportare la gente allo stadio.