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Salernitana, 53 i tifosi presenti a Caserta

  • Maggio 9, 2026
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Salernitana, 53 i tifosi presenti a Caserta

Saranno appena 53 i tifosi della Salernitana presenti domani allo stadio Stadio Alberto Pinto per la sfida d’andata del terzo turno playoff di Serie C contro la Casertana.

Una presenza fortemente ridotta a causa delle restrizioni disposte per motivi di ordine pubblico. La trasferta, infatti, è stata consentita esclusivamente ai sostenitori residenti fuori dalla provincia di Salerno, limitando notevolmente la partecipazione del pubblico granata.

Nonostante i numeri contenuti, i tifosi autorizzati proveranno comunque a far sentire il proprio sostegno alla squadra di Serse Cosmi in una delle gare più attese della stagione.

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