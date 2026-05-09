Salernitana, 53 i tifosi presenti a Caserta

Saranno appena 53 i tifosi della Salernitana presenti domani allo stadio Stadio Alberto Pinto per la sfida d’andata del terzo turno playoff di Serie C contro la Casertana.
Una presenza fortemente ridotta a causa delle restrizioni disposte per motivi di ordine pubblico. La trasferta, infatti, è stata consentita esclusivamente ai sostenitori residenti fuori dalla provincia di Salerno, limitando notevolmente la partecipazione del pubblico granata.
Nonostante i numeri contenuti, i tifosi autorizzati proveranno comunque a far sentire il proprio sostegno alla squadra di Serse Cosmi in una delle gare più attese della stagione.