Salerno, spari in via Roma davanti a ristorante

Attimi di paura nella serata di ieri in via Roma, nel cuore di Salerno, dove un colpo d’arma da fuoco è stato esploso davanti a un ristorante, provocando forte apprensione tra presenti e residenti.

Secondo le prime ricostruzioni, però, non si tratterebbe di un tentativo di rapina o di furto, ma di una possibile bravata compiuta da due giovani poi fuggiti a piedi subito dopo l’accaduto.

L’episodio si è verificato all’esterno dell’attività commerciale, dove lo scoppio improvviso ha spaventato la titolare del locale, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine riferendo di aver visto due ragazzi allontanarsi rapidamente dalla zona.

Sul posto sono intervenuti i militari del Carabinieri Gruppo Radiomobile di Salerno, che hanno effettuato i rilievi del caso.

Dalle prime verifiche non sarebbero emersi danni a persone o cose, né fori di proiettile riconducibili a un’arma da fuoco tradizionale. Gli investigatori ipotizzano infatti che i due abbiano utilizzato una pistola scacciacani, molto simile per rumore e aspetto a un’arma vera.

Durante i controlli, i carabinieri avrebbero recuperato anche un bossolo compatibile con questo tipo di arma.

Al momento non risultano denunce formalizzate né da parte dei titolari del ristorante né dai clienti presenti durante l’episodio. Nonostante ciò, le indagini proseguono per identificare i due giovani protagonisti della vicenda.

Gli investigatori stanno acquisendo elementi utili anche attraverso eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, con l’obiettivo di ricostruire con precisione quanto accaduto e attribuire eventuali responsabilità.