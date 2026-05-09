Davide Amato, il rapper di nome Deeay

Il nome d’arte Deeay identifica questo rap che lavora nel campo della musica ma ben diverso da quello che viene attribuito poggi a molti visto che l’obiettivo principale è quello di fare musica con contenuti e che possa trasmettere un messaggio che rispecchi in una certa maniera quello che pensa lui, il rap, certamente non prodotti musicali vuoti. Attualmente sta lavorando ad un progetto, un ep che comporta 4 brani nati per essere rappati dal vivo. Una prossima uscita che precede questa sua pubblicazione da solo è un progetto di tre brani nati quasi per gioco in un weekend e di cui fanno parte tre amici artisti che con Deeay hanno scritto tutto con un altro artista che ha prodotto basi. Insomma un viaggio nella musica è iniziato fin da piccolo da parte di questo giovane emergente che si chiama Davide Amato 24 anni, nato a Battipaglia, vive attualmente a Bellizzi e che sta cercando proprio con queste innovazioni musicali di avere un suo spazio. La passione ma anche la voglia di esprimersi si sono unite nel fare musica rap. Per ora vari singoli sono disponibili e già presenti sul profilo Spotify e con un Ep sentimentale Conscious di quattro brani. Certamente tra breve ci saranno altre cose interessanti che usciranno visto che Davide si sta concentrando sul fare nuova musica, video di qualità e soprattutto suonare dal vivo in giro per tutta la Campania. e.s.