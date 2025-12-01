Il Benevento ne fa 5 alla Salernitana

di Fabio Setta

BENEVENTO – Sarebbe troppo facile dire che la Salernitana ha visto le streghe. Sarebbe anche riduttivo perché a Benevento, la fase difensiva della squadra di Raffaele è stata davvero inguardabile, a tratti dilettantistica con errori davvero da principianti, non da squadra che arrivava in Sannio con l’obiettivo di tornare in vetta. È arrivata una sconfitta pensatissima, per il risultato e per le scorie che inevitabilmente questo match salterà con Raffaele che finisce inevitabilmente sotto esame. La squadra scesa in campo è parsa troppo sbilanciata, troppo scriteriata in alcuni momenti con una difesa troppo ballerina. A inizio match la Salernitana ha attaccato, capendo di far male, ma regalando tanto, anzi troppo al Benevento. Da un angolo a favore non si può rischiare, come in occasione del gol poi concesso a Capomaggio o di prendere un gol come avvenuto nel recupero del primo tempo. Sicuramente i due legni, quello di Ferrari sullo 0-0 e quello di Capomaggio sull’1-0 hanno fatto disperare Raffaele, ma trovato il pareggio in una mischia concitata, la Salernitana ha concesso troppo nei primi quarantacinque minuti. Tre gol, il primo su angolo, il secondo su errore di Matino e il terzo in contropiede che hanno indirizzato il derby. Raffaele, senza lo squalificato Tascone, ha cambiato modulo, stupendo tutti, con un 4-3-3 che se può aver soddisfatto in fase di possesso, ha esposto il reparto difensivo con Coppolaro a destra e Frascatore a sinistra a figuracce. Sono stati però gli errori banali a consentire al Benevento di segnare le tre reti nel primo tempo. Al di là dei moduli, l’errore di Matino su Tumminello e quello di De Boer che lancia il contropiede dei sanniti, sono stati decisivi. Certo il tecnico dalla panchina avrebbe potuto correggere qualcosa, soprattutto sulla fascia destra giallorossa dove Lamesta ha spesso messo in crisi Frascatore e Villa, schierato interno di centrocampo, ma spesso chiamato a difendere sull’esterno del Benevento. Certo, a differenza di altre partite, la Salernitana ha creato tanto nella prima frazione, ma il poco equilibrio ha fatto la differenza. Così come il fatto di decidere di abbassarsi troppo dopo il gol del pari di Capomaggio. Ci si aspettava dei cambi o delle modifiche all’intervallo, ma niente e gli errori sono continuati anche nel secondo tempo. Dopo cinque minuti è bastato un lancio lungo a mettere in difficoltà Frascatore con Tumminello che messo dentro il tap-in dopo la respinta di Donnarumma sul tiro di Lamesta. Sul 4-1 la partita è praticamente finita con la Salernitana che ha continuato a sbandare, poi Lamesta al 63’ che ha definitivamente fatto calare il sipario sul derby. La Salernitana con questo ko è scivolata così al terzo posto in classifica, dietro Catania e Benevento contro cui non ha raccolto punti. E questo è un chiaro indizio.

BENEVENTO-SALERNITANA 5-1

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi (73’ Romano), Scognamillo, Saio, Ceresoli (77’ Viscardi); Maita, Prisco; Lamesta (65’ Simonetti), Della Morte (65’ Ricci), Manconi; Tumminello (77’ Mignani). A disposizione: Esposito, D’Alessio, Mehic, Carfora, Cantisani, Tsingaras, Talia. All: Floro Flores

SALERNITANA (4-3-3): Donnarumma; Coppolaro (58’ Varone); Matino, Golemic, Frascatore (58’ Anastasio); Capomaggio, De Boer, Villa; Liguori (58’ Inglese), Ferrari (80’ Achik), Ferraris (64’ Ubani). A disposizione: Brancolini, Knezovic, Quirini, Iervolino, Di Vico, Boncori. All: Raffaele

ARBITRO: Madonia di Palermo (Gentile di Isernia e Boato di Padova. IV Uomo: Luongo di Frattamaggiore. FVS: Ferraro di Frattamaggiore)

RETI: 7’ Pierozzi, 23’ Capomaggio (S), 42’, 50’ Tumminello, 48’pt autorete di Capomaggio, 63’ Lamesta

NOTE: Spettatori 8mila circa, 1400 dei quali arrivati da Salerno. Ammoniti: Manconi (B), Ferrari (S). Angoli 3-3. Recupero 5’pt, 2’st. Osservato prima del match un minuto di raccoglimento in memoria di Nicola Pietrangeli

PRIMO TEMPO

3’ Tacco di Ferrari per Ferraris, cross ma “el loco” di testa colpisce la traversa

7’ Angolo Benevento, deviazione di Pierozzi che sblocca il risultato

11’ Punizione di De Boer, stacca Capomaggio che colpisce il legno

18’ Ci prova Liguori dai 25 metri, Vannucchi si distende e blocca

23’ Angolo granata: Ferrari da pochi passi viene fermato, Capomaggio segna con Vannucchi che respinge oltre la linea con l’aiuto del palo, l’arbitro lascia e Donnarumma salva su Tumminello in contropiede

28’ Dopo la lunga revisione, l’arbitro assegna il gol

30’ Sinistro velenoso di Lamesta, Donnarumma si salva in qualche modo

42’ Cross di Lamesta, Tumminello di testa riporta in vantaggio il Benevento

46’ Cross di Ferraris, Ferrari gira: pallone sul fondo

48’ Angolo per la Salernitana: contropiede Benevento, con Capomaggio che per anticipare Della Morte, batte Donnarumma

SECONDO TEMPO

50’ Errore di Frascatore, Donnarumma respinge su Lamesta con Tumminello che cala il poker

60’ Sponda di Manconi, Tumminello spara fuori da buona posizione

63’ Ancora in contropiede, il Benevento segna il 5-1 con Lamesta

74’ Difesa horror, con Tumminello che a porta vuota grazia la Salernitana