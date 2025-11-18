Salern, allagate le strade da Pastena a Torrione - Le Cronache Salerno
Salern, allagate le strade da Pastena a Torrione

  • Novembre 18, 2025
  • 0
  • 251
  • 1 Min Read
Salern, allagate le strade da Pastena a Torrione

E’ bastato il primo temporale invernale per mandare….sott’acqua Salerno. L’abbondante precipitazione della prima mattinata di oggi, martedì 18 novembre, ha allagato le principali arterie cittadine, soprattutto nella zona orientale, da Pastena a Torrione.

 

Si sono creati dei veri e propri corsi d’acqua lungo le principali strade di scorrimento, addirittura con esondazioni sui marciapiedi, rendendo davvero complicata la circolazione delle auto ma anche dei pedoni.

Come sempre sott’accusa finisce la scarsa manutenzione delle caditoie, che al venir giù della pioggia, si sono subito otturate

