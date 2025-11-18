La Salernitana non si arrende mai - Le Cronache Salernitana
La Salernitana non si arrende mai
La Salernitana non si arrende mai

  • Novembre 18, 2025
La Salernitana non si arrende mai

di Fabio Setta

SALERNO –Dopo due pareggi a reti bianche la Salernitana di Raffaele ha ritrovato la vittoria. Quello di Altamura è il nono successo in quattrodici gare, arrivati tutti peraltro con il minimo scarto e per cinque volte con il risultato di 2-1. 2,14 è la media punti a partita della Salernitana che con questo passo chiuderebbe la stagione a quota 80, 81 punti. Per la quinta volta, inoltre, la formazione granata ha vinto rimontando da una situazione di svantaggio. Salgono a quattro, come il Monopoli, i successi della Salernitana lontano dall’Arechi: nessuno nel girone C ha vinto di più in edizione da viaggio. In trasferta Capomaggio e compagni hanno ottenuto 14 punti come il Cosenza ed uno in più del Monopoli, terzo in questa speciale classifica. È durata 200 minuti invece l’imbattibilità di Donnarumma che era rimasto imbattuto dal minuto 81 del derby contro la Casertana prima di essere castigato dall’attaccante dell’Altamura Rosafio. Sono 14 i gol subiti in altrettante gare disputate, equamente divisi tra casa e trasferta. I granata grazie al rigore trasformato da Liguori, al secondo centro stagionale, hanno interrotto il digiuno di gol che durava da 248 minuti, ovvero dal gol di Golemic contro la Casertana. Secondo gol stagionale anche per il difensore che ha deciso la sfida contro l’Altamura dal dischetto. Sono in tutto quattro i rigori a favore in questo campionato, tutti realizzati sempre con marcatori diversi: Liguori e Golemic si aggiungono, infatti, all’elenco composto da Knezovic a segno dagli undici metri col Siracusa e Ferrari, a segno sul campo del Casarano. Sono invece 300 i minuti consecutivi senza gol su azione: l’ultimo al 60’ contro la Casertana di Liguori su cross di Villa. La Salernitana ha, dopo quattrodici turni, l’ottavo miglior attacco e la quinta miglior difesa. Infine, questa di domenica, è stata la prima storica sfida tra Altamura e Salernitana.

