Usa, Corte appello conferma: Trump deve pagare 83 milioni a Jean Carroll

(Adnkronos) – Una corte di appello federale ha confermato oggi che Donald Trump dovrà pagare 83,3 milioni di dollari per aver diffamato Jean Carroll, la donna che lo ha accusato di averla stuprata nel camerino di un grande magazzino di New York negli anni novanta. I giudici hanno infatti stabilito che la sentenza con cui la Corte Suprema ha riconosciuto a Trump l'immunità presidenziale non può essere applicata alla causa civile per diffamazione intentata dalla donna contro Trump. Dopo aver reso pubbliche le sue accuse al presidente nel 2019, Carroll è stata attaccata e offesa da Trump in dichiarazioni pubbliche e sui social media. In un altro processo legato alla vicenda, Trump è stato trovato colpevoli di abusi sessuali nei confronti di Carroll. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)