di Erika Noschese

Grande partecipazione e un confronto articolato sui temi della sicurezza, della legalità e della vivibilità urbana hanno caratterizzato l’iniziativa promossa dal Partito Democratico di Battipaglia, dal titolo «Costruiamo insieme una città più sicura. Una nuova agenda per far rivivere Battipaglia», ospitata presso il Salotto Comunale. Un appuntamento che ha rappresentato non soltanto un’occasione di approfondimento sulle principali criticità del territorio, ma anche un primo momento di elaborazione politica e programmatica in vista delle elezioni amministrative del 2027. Al centro del dibattito, una concezione della sicurezza urbana che va oltre il contrasto alla criminalità e comprende la prevenzione, la tutela della legalità, la riqualificazione dei quartieri, la cura degli spazi pubblici e il miglioramento della qualità della vita. Una visione che, secondo gli organizzatori, deve tradursi in interventi concreti e in una maggiore collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine, associazioni e cittadini. Ad aprire i lavori sono stati i saluti di Vincenzo Cestaro, presidente del Circolo Pd di Battipaglia, e Antonio Visconti, già consigliere comunale del Partito Democratico. Entrambi hanno contribuito a introdurre un confronto dedicato alle prospettive future della città e alla necessità di individuare strumenti amministrativi capaci di rispondere alle esigenze della comunità. Al dibattito hanno preso parte Giovanni Coscia, segretario provinciale del Partito Democratico; Andrea Cioffi, esponente del Movimento 5 Stelle, già senatore e sottosegretario di Stato; e Anna Raviele, componente della segreteria provinciale del Pd. Il confronto politico è stato arricchito dai contributi di Luigi Viscido, dell’associazione Invasioni Botaniche, e Massimo Sorvillo, presidente del Distretto del Commercio di Battipaglia, che hanno portato all’attenzione dei presenti il punto di vista dell’associazionismo e delle attività economiche cittadine. Particolarmente significativo l’intervento conclusivo del prefetto Mario Morcone, già assessore della Regione Campania con deleghe alla Sicurezza, alla Legalità e all’Immigrazione. A moderare i lavori è stata la giornalista Rossella Pisaturo. L’iniziativa ha consentito di affrontare il tema della sicurezza da diverse prospettive, evidenziando il legame tra la presenza delle istituzioni, il presidio del territorio e la necessità di restituire centralità agli spazi pubblici. Il degrado urbano, l’abbandono di immobili e aree cittadine, la carenza di illuminazione e la progressiva perdita di vitalità di alcuni quartieri sono stati individuati come aspetti sui quali concentrare l’attenzione della futura programmazione amministrativa. Nel corso dell’incontro, il Partito Democratico ha ribadito la volontà di inserire la sicurezza urbana tra le priorità della propria proposta politica in vista delle amministrative del 2027. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire un programma che non si limiti a interventi episodici, ma preveda una strategia organica di prevenzione, riqualificazione e valorizzazione del territorio. Tra le proposte illustrate figura innanzitutto la sottoscrizione, d’intesa con la Prefettura, di un Patto per la sicurezza urbana, finalizzato a rafforzare il coordinamento istituzionale e a individuare azioni condivise per il controllo e la tutela del territorio. A questo si affianca il potenziamento del sistema di videosorveglianza, attraverso l’estensione della rete esistente e l’installazione di nuovi dispositivi nei punti considerati maggiormente critici. Un altro intervento ritenuto prioritario riguarda il rafforzamento della pubblica illuminazione, soprattutto nelle strade, nei quartieri periferici e nelle aree pubbliche che necessitano di maggiori attenzioni. Il miglioramento della visibilità e della fruibilità degli spazi viene considerato uno degli strumenti attraverso i quali favorire una maggiore percezione di sicurezza da parte dei cittadini. Particolare attenzione è stata riservata anche al recupero degli edifici dismessi e alla rigenerazione delle aree abbandonate. L’intenzione è quella di trasformare luoghi oggi inutilizzati in nuove opportunità per la comunità, favorendo la presenza di attività sociali, culturali e aggregative. Una prospettiva che collega direttamente il tema della sicurezza a quello dello sviluppo urbano, della partecipazione e della coesione sociale. A delineare la posizione del Partito Democratico è stato il segretario provinciale Giovanni Coscia, che ha sottolineato la necessità di superare una lettura esclusivamente repressiva del fenomeno. «Il Partito Democratico ritiene la sicurezza un diritto fondamentale dei cittadini, che deve essere garantito a tutti, senza distinzioni e in ogni quartiere della città. È un diritto che non può essere oggetto di contrapposizioni ideologiche né ridursi a una questione di ordine pubblico, ma deve rappresentare una priorità concreta dell’azione amministrativa», ha dichiarato Coscia. Per il segretario provinciale, la sicurezza deve essere intesa anche come possibilità di vivere pienamente gli spazi della città, senza che situazioni di degrado, isolamento o abbandono compromettano la quotidianità dei residenti. «Essere sicuri significa poter vivere serenamente la propria città, attraversare le strade senza timori, frequentare le piazze, utilizzare gli spazi pubblici e sentirsi parte di una comunità che non lascia indietro nessuno. Per questo siamo convinti che la sicurezza si costruisca innanzitutto attraverso la prevenzione, la presenza delle istituzioni, il presidio del territorio e la collaborazione tra amministrazione comunale, forze dell’ordine, associazioni e cittadini». Coscia ha quindi richiamato l’attenzione sulla necessità di intervenire prima che le situazioni di disagio possano trasformarsi in fenomeni più complessi, sottolineando il ruolo della manutenzione urbana, dei servizi e delle politiche sociali. «Non basta intervenire quando si manifestano situazioni di disagio o di illegalità: occorre prevenirle, contrastando il degrado urbano, recuperando gli spazi abbandonati, migliorando l’illuminazione pubblica e restituendo vitalità ai quartieri. Una città più vissuta, curata e inclusiva è anche una città più sicura». Il segretario provinciale ha inoltre evidenziato come legalità e coesione sociale debbano essere considerate parti di un unico progetto amministrativo, nel quale trovino spazio anche le opportunità per le giovani generazioni e il rafforzamento dei servizi. «Dobbiamo superare l’idea che sicurezza e coesione sociale siano obiettivi contrapposti. Al contrario, si rafforzano reciprocamente. Legalità, decoro urbano, politiche sociali, opportunità per i giovani e qualità dei servizi sono tasselli di un’unica strategia». Da qui la volontà di tradurre il confronto avviato nel Salotto Comunale in un percorso politico capace di coinvolgere progressivamente le diverse componenti della società battipagliese. «La nostra idea di sicurezza non è quella degli slogan o delle promesse irrealizzabili, ma quella di una politica capace di assumersi responsabilità, programmare interventi e dare risposte concrete. È su questa visione che vogliamo costruire una nuova agenda per Battipaglia, mettendo al centro il diritto di ogni cittadino a vivere una città più sicura, accogliente e vivibile», ha concluso Coscia. L’appuntamento si inserisce dunque nel percorso di confronto che il Partito Democratico intende portare avanti in vista della prossima competizione amministrativa. La sicurezza urbana diventa uno dei temi attorno ai quali costruire una proposta più ampia per il futuro di Battipaglia, insieme alla rigenerazione degli spazi pubblici, al sostegno delle attività economiche, alla valorizzazione dell’associazionismo e al miglioramento dei servizi. Il Pd cittadino e provinciale conferma così l’intenzione di proseguire il dialogo con residenti, associazioni, operatori economici e realtà sociali, con l’obiettivo di raccogliere proposte e individuare priorità condivise. Una nuova agenda politica che, nelle intenzioni dei promotori, dovrà mettere al centro il diritto alla sicurezza e la possibilità di vivere in una città più curata, accessibile e capace di offrire nuove opportunità alla propria comunità.