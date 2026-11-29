Aldo Primicerio

La cronaca di quest’ultima settimana ci aveva assorbito. Le nuove indiscrezioni su Emanuela Orlandi. Le novità sul caso della ricina. Il giovane albanese morto in Veneto in una sparatoria durante una operazione di polizia. Il 19enne accoltellato a Bologna. Il motorino a terra ed il corpo senza vita di un 25enne a Firenze. Un 26enne che si suicida dopo avere dato fuoco e scaraventato da un ponte la compagna. Ed avanti così, in una lista di episodi raccapriccianti, che quasi ogni giorno ci lasciano senza fiato. E quindi in molti non c’è stata la sufficiente attenzione e lo spirito giusto per seguire l’andamento della COP 31, il vertice di 200 Paesi riunitisi sul clima ad Antalya in Turchia. Dove il punto di forza finale, come spiegheremo più avanti, è stato “meglio nessun accordo che un cattivo accordo”.

Diplomazia del clima a casa a mani vuote. Ed i becchini del clima illusi

al funerale della transizione energetica

Riepiloghiamo un attimo cosa è successo davvero ad Antalya. Il testo finale, spinto dalla co-presidenza turco-australiana, non è stato bocciato perché i governi abbiano rinnegato il clima, ma perché Unione Europea, Regno Unito, Norvegia, piccoli Stati insulari e Paesi dell’America Latina e dei Caraibi lo hanno ritenuto troppo debole. Mancavano riferimenti netti all’uscita dai combustibili fossili, il ruolo della scienza risultava indebolito, e così il metodo del consenso all’unanimità si è inceppato.

“Peccato che stiano guardando il dito anziché la luna”, ha scritto con lucidità su Repubblica l’esploratore Bertrand Piccard, citando un famoso proverbio Zen. Volendo significare che restare fissi sul “dito” impedisce di cogliere direttamente ciò che conta

Un equivoco di fondo su come è raccontata la chiusura della COP31. Chi vende greggio può porre il veto sul greggio, ma non costringerci a comprarlo

Il metodo delle Nazioni Unite, fondato sull’unanimità, consegna di fatto il diritto di veto ai Paesi produttori di idrocarburi, interessati a difendere fino all’ultimo barile le proprie rendite. Stavolta, però, quel gioco al ribasso si è rotto. L’Unione Europea e gli Stati più esposti alla crisi climatica hanno preferito alzarsi dal tavolo piuttosto che firmare un compromesso vuoto. Scambiare questo atto di realismo per la fine della svolta verde significava confondere l’impasse di un vertice diplomatico con lo stato reale dell’economia mondiale. La tesi di Piccard coglie quindi un mutamento strutturale che i detrattori della transizione fingono di non vedere: il potere si è spostato dall’offerta alla domanda. Per anni il cambiamento energetico è stato raccontato come un sacrificio morale imposto dall’alto; oggi cammina invece sulle gambe della convenienza economica, della competitività industriale e della sicurezza nazionale, attraverso tre leve concrete: rinnovabili, efficienza ed elettrificazione. Non è un dettaglio che, pur senza un’intesa formale ad Antalya, oltre novanta Paesi abbiano sostenuto l’obiettivo di portare l’elettricità dall’attuale 23 al 35 per cento dei consumi energetici globali entro il 2035. Quando il mondo elettrifica le automobili, i processi produttivi e il riscaldamento degli edifici, chi vende greggio può anche impedire che in un documento ufficiale si scriva la parola petrolio, ma non può costringere i mercati a comprarlo.

I perché di un funerale giratosi in un successo. La trasizione energetica non ostile all’economia. La domanda ora più forte dell’offerta

In tanti anni i produttori di greggio hanno tenuto banco. Questa volta hanno superato ogni linite di decenza, vietando addirittura che in un testo si scrivesse la parola petrolio. E così COP 31 si è chiusa senza un accordo finale perché UE e tanti altri Paesi vulnerabili al camblio del clima hanno detto NO al ricatto. Quel NO ad un testo senza sostanza viene oggi considerato il vero successo. E’ la prova di una posizione e di un coraggio senza precedenti, ed una dimostrazione che rispetto agli anni scorsi i tempi sono cambiati. Primo per l’arroganza dei produttori di combustibili fossili, che hanno preteso che nel testo finale non si citasse la parola petrolio. Ridicolo. Secondo per la fermezza della politica, che questa volta non si è lasciata sopraffare dalle lobbies del nero. Si sta dunque affermando un concetto diverso dal passato, che il passaggio alle energie rinnovabili non sono unnemico dell’economia ma anzi il contrario. Rinnovabili, l’elettricità che abbassa le bollette, migliorano competitività e sucurezza energetica. Più di 90 Paesi, oltre la metà dei presenti in Turchia, hanno convenuto di prevedere l’innalzamento dal 23 al 35% la quota di energia elettrica su quella globale entro i prossimi 8 anni. L’atteggiamento di pietra delle petrolobbies è comprensibile. I loro profitti dipendono dalle vendite di greggio e basta. Più energia rinnovabile è una minaccia, significa meno soldi e quindi meno potere.

E questo rafforza un altro concetto. Che oggi, e soprattutto domani, il problema sarà NON l’offerta di greggio, MA la sua domanda

Questa impensbile regola di mercato si sta già sviluppando e si svilupperà su due vie. La prima è, e sarà, la scelta di noi cittadini di ridurre i consumi. Acquistare pannelli solari, magari anche quelli da balcone, comprare un’auto ibrida o 100% elettrica, isolare termicamente abitazioni ed uffici, farà spingere il piede sull’acceleratore delle rinnovabili. La seconda dovrà essere una fiscalità che sulle bollette non penalizzi l’elettricità per favorire il gas. La politica ad es. dovrà favorire gli incentivi a chi acquista vetture innovative, ed intensificare l’allestimento di più colonnine di ricarica ed anche più rapide ed efficienti. E qui, alla fine, vale la pena spendere due righe sul commento di Bertrand Piccard. Il grande esploratore (nella foto di copertina) ha fatto il primo giro del mondo in mongolfiera senza scalo, e poi su un aereo alimentato ad energia solare. Insomma ha dato uno schiaffo ed una spallata agli straricchi del greggio, che ora si mettono anche a sparlare della patrimoniale, facendola passare per una penalizzazione dei ceti medi. E poi la sua battuta su Antalya, dove “un cattivo accordo sarebbe stato un ANTALgico diplomatico per far passare solo i dolori, ma senza curare le nostre sofferenze” di petrodipendenti. Una battuta tra Massimo Troisi ed Alessandro Siani.