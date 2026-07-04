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S. Severino. Moto senza segreti al “Bikers Rota Festival”

  • Luglio 4, 2026
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S. Severino. Moto senza segreti al “Bikers Rota Festival”

Per la prima volta Mercato San Severino sarà grande punto di riferimento per gli appassionati delle due ruote.

Dal 10 al 12 luglio 2026 nell’Area P.I.P. Industriale si svolgerà la I edizione del “Bikers Rota Festival”, una tre giorni dedicata alla passione per le moto e all’intrattenimento per tutta la famiglia, in uno spazio ampio e perfettamente attrezzato per accogliere visitatori e motociclisti provenienti da tutta la regione e oltre.

L’evento, con ingresso gratuito, è organizzato dall’associazione Bikers Rota Mercato San Severino in stretta collaborazione con il partner tecnico La Fonte e gode del patrocinio del Comune di Mercato San Severino.

Il festival offrirà, ogni sera a partire dalle ore 19,00, un’esperienza immersiva totale attraverso diverse aree tematiche:

–          Area Expo & Stand Moto: uno spazio dedicato ai principali brand, officine specializzate e accessori per il mondo delle due ruote, dove ammirare modelli unici e scoprire le ultime novità del settore;

–          Show e Spettacoli di Trail: momenti di pura adrenalina con esibizioni acrobatiche di trial che terranno il pubblico con il fiato sospeso;

–          Stand Food & Beverage: un’ampia offerta gastronomica con eccellenze locali e street food, ideale per accompagnare le calde serate estive;

–          Musica Live & Intrattenimento: grandi performance musicali sul palco centrale per garantire la colonna sonora perfetta a un weekend indimenticabile.

«L’obiettivo del festival è consolidare il legame tra il territorio e la comunità biker, promuovendo una cultura del mototurismo fatta di condivisione, rispetto e sani valori. – hanno dichiarato dall’associazione Bikers Rota Mercato San Severino – Ringraziamo l’amministrazione comunale e i partner per il supporto fondamentale nella realizzazione di una manifestazione come il “Bikers Rota Festival” che si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate locale».

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