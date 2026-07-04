P. De Luca incontra il sindaco di Bacoli

Il segretario regionale del Partito Democratico Campania, on. Piero De Luca, ed il il responsabile regionale degli Enti Locali del Partito Democratico Campania, Giuseppe Annunziata, sono stati in visita a Bacoli con il sindaco, Josi Gerardo Della Ragione, per fare il punto sulle necessità di cui il territorio ha bisogno per continuare il processo di sviluppo sostenibile e di resilienza tutt’ora in corso. “Ho constatato – afferma De Luca – la complessità del lavoro svolto quotidianamente dall’amministrazione comunale e di quanto sia necessario confermare dipendenti comunali che l’ente ha assunto attraverso i fondi del dlg 140/2023, per affrontare la problematica del bradisismo. Sono tecnici, agenti di polizia municipale e personale amministrativo che il comune di Bacoli ha formato e che rappresentano circa il 20% dell’attuale pianta organica del municipio. Ma entro fine anno finiranno il loro rapporto di lavoro con i comuni dell’area flegrea. E’ necessario che il governo nazionale dia risposta immediate ai territori di Napoli, Pozzuoli e Bacoli”. L’attenzione poi si è spostata sui lavori di messa in sicurezza. “Molti cantieri annunciati dal governo Meloni – continua il segretario regionale del Pd – non sono ancora partiti. Penso alle opere riguardanti i costoni sul mare di Bacoli o per le vie di fuga. Stesso discorso vale per molte scuole, per le quali sono stati già annunciati anche i fondi. Ma anche in questo caso i lavori o non partono o vanno a rilento. E’ necessario dare risposte concrete. I sindaci dei Campi Flegrei stanno facendo un grande lavoro e non possono essere lasciati soli”. Con il sindaco Della Ragione, si è fatto poi un approfondimento circa la galleria della Linea 2 della Metropolitana chiusa da oltre venti giorni. “Apprendo con preoccupazione che non vi sia ancora una data di possibile riapertura da parte di RFI. Con il vicepresidente della Regione Campania, Mario Casillo, stiamo facendo un gran lavoro per rafforzare il sistema del trasporto pubblico in tutta l’area. Ma adesso è il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e RFI che devono assumere come priorità la riapertura in sicurezza della galleria. Non è pensabile – conclude Piero De Luca – che ad oggi questa struttura, posta nel cuore dei Campi Flegrei, non abbia un sistema di areazione o ventilazione per affrontare la presenza di anidride carbonica”. La mattinata si è conclusa con la visita di Villa Ferretti, bene confiscato alla camorra, che l’amministrazione Della Ragione ha aperto alla comunità dieci anni fa, rendendola fruibile a tutti. “Questo è un esempio virtuoso di gestione dei beni pubblici che vede in prima linea il Comune di Bacoli, in sinergia con l’Università Federico II di Napoli, la Soprintendenza per l’Area Metropolitana di Napoli, la Regione Campania. E’ straordinario avere messo insieme – afferma il segretario del PD Campania – università, spiaggia libera, parco pubblico, percorso archeologico. Un modello positivo”. Ultimo focus, sul tema delle spiagge libere. “E’ una battaglia giusta – cocnlude Piero De Luca – quella che sta portando avanti il sindaco Josi Gerardo Della Ragione sulla liberazione dell’arenile a favore della fruizione collettiva. Siamo al suo fianco e come Partito Democratico continueremo a mettere in campo ogni sforzo possibile per la tutela del diritto al mare. Quella della difesa dei beni comuni è un punto programmatico strategico per il PD su scala nazionale”.