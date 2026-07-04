Acciaroli, bagnino di 17 anni salva due persone

Un intervento coraggioso e decisivo quello compiuto da Stefano Maio, bagnino di appena 17 anni in servizio presso il lido “Il Giglio Marino” di Acciaroli, protagonista di un salvataggio che ha evitato conseguenze ben più gravi.

Il giovane si è accorto che un bagnante si trovava in seria difficoltà a causa del mare particolarmente agitato. Senza esitazione si è tuffato tra le onde, affrontando le condizioni proibitive con sangue freddo, preparazione e grande determinazione.

Raggiunta la persona in difficoltà, Stefano Maio è riuscito a prestare soccorso anche a un altro soccorritore che, nel tentativo di intervenire, si era trovato a sua volta in una situazione critica. Con abilità e lucidità ha quindi condotto entrambi in salvo.