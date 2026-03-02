S. Egidio del Monte Albino, l’ombra dell’omicidio dietro la morte di Vitolo - Le Cronache Cronaca
S. Egidio del Monte Albino, l'ombra dell'omicidio dietro la morte di Vitolo

  Marzo 2, 2026
Potrebbe essere vicina la svolta nelle indagini per la morte di Franco Vitolo, l’imprenditore 60enne deceduto sabato sera a Sant’Egidio del Monte Albino. I carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dalla Procura nocerina, seguono in maniera concreta l’ipotesi dell’omicidio avvenuto in ambito familiare. Sul corpo del 60enne è stata, infatti, rinvenuta una ferita all’altezza del costato. Il taglio, secondo un primo esame esterno, non sarebbe particolarmente profondo.

A lanciare l’allarme Sabato sera era stata la moglie di Vitolo che aveva chiesto l’intervento del 118 per un presunto malore. I soccorritori, però, al loro arrivo hanno notato il sangue ed il taglio, allertando i carabinieri. In queste ore i militari hanno ascoltato i familiari dell’imprenditore per provare a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. È stato rinviata anche l’autopsia – inizialmente prevista per oggi – al fine di consentire un nuovo sopralluogo all’interno della villa di Viale Degli Aranci che è stata posta sotto sequestro. Intanto i vicini sono sotto choc per quanto accaduto

