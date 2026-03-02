S. Egidio del Monte Albino, l’ombra dell’omicidio dietro la morte di Vitolo

Potrebbe essere vicina la svolta nelle indagini per la morte di Franco Vitolo, l’imprenditore 60enne deceduto sabato sera a Sant’Egidio del Monte Albino. I carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dalla Procura nocerina, seguono in maniera concreta l’ipotesi dell’omicidio avvenuto in ambito familiare. Sul corpo del 60enne è stata, infatti, rinvenuta una ferita all’altezza del costato. Il taglio, secondo un primo esame esterno, non sarebbe particolarmente profondo.

A lanciare l’allarme Sabato sera era stata la moglie di Vitolo che aveva chiesto l’intervento del 118 per un presunto malore. I soccorritori, però, al loro arrivo hanno notato il sangue ed il taglio, allertando i carabinieri. In queste ore i militari hanno ascoltato i familiari dell’imprenditore per provare a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. È stato rinviata anche l’autopsia – inizialmente prevista per oggi – al fine di consentire un nuovo sopralluogo all’interno della villa di Viale Degli Aranci che è stata posta sotto sequestro. Intanto i vicini sono sotto choc per quanto accaduto