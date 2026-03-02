Agropoli, trovato morto di un sub 40enne

Un 40enne di origini ucraine, con un gruppo di persone, stava facendo immersioni, nella Baia di Trentova, utilizzando l’apposita boa di segnalazione.

Quando i suoi colleghi non l’hanno visto riemergere, hanno allertato la Guardia Costiera che ha immediatamente inviato un’imbarcazione e richiesto la collaborazione dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti con una squadra a terra oltre che con il Nucleo Sommozzatori giunti da Napoli.

Le ricerche, durate fino alle ore 3, hanno portato al ritrovamento dell’uomo, purtroppo, privo di vita.