Corruzione: divieto di dimora per Zannini

Corruzione per l’esercizio della funzione, falsità materiale in concorso, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: nuova misura cautelare nei confronti del consigliere regionale della Campania Giovanni Zannini che figura tra le tre persone a cui i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Aversa hanno notificato un divieto di dimora in Campania. Gli altri due indagati sono gli imprenditori Luigi e Paolo Griffo, padre e figlio. Per Zannini la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto il carcere non concesso però dal giudice per le indagini preliminari. I dettagli dell’indagine saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella giornata odierna, alle ore 10.30, presso l’Ufficio del Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere