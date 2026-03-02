Corruzione: divieto di dimora per Zannini - Le Cronache Attualità
Corruzione: divieto di dimora per Zannini
S. Egidio del Monte Albino, l’ombra dell’omicidio dietro la morte di Vitolo
Agropoli, trovato morto di un sub 40enne
Comunali. Piero De Luca: Incontro costruttivo con M5S Campania
  Marzo 2, 2026
Corruzione per l’esercizio della funzione, falsità materiale in concorso, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: nuova misura cautelare nei confronti del consigliere regionale della Campania Giovanni Zannini che figura tra le tre persone a cui i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Aversa hanno notificato un divieto di dimora in Campania. Gli altri due indagati sono gli imprenditori Luigi e Paolo Griffo, padre e figlio. Per Zannini la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto il carcere non concesso però dal giudice per le indagini preliminari. I dettagli dell’indagine saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella giornata odierna, alle ore 10.30, presso l’Ufficio del Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere

