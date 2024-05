Azione. Entusiasmo a Pontecagnano per Casciello

Entusiasmo e grande partecipazione mercoledì sera a Pontecagnano Faiano per l’incontro a sostegno del segretario provinciale di Azione, Gigi Casciello, candidato alle elezioni europee nella circoscrizione Italia Meridionale. L’iniziativa ha segnato anche la prima uscita ufficiale nel partito di Calenda del consigliere comunale Marco Vecchione, dopo l’adesione nell’ultima riunione dell’assise. Location dell’evento, moderato dalla giornalista Stefania Maffeo, il centro cittadino, presso la storica pasticceria Carmen. “Una partecipazione straordinaria – ha esordito Vecchione – che mi emoziona perché si avvicina più ai numeri di un comizio che a un aperitivo per elezioni europee che, seppur importantissime, spesso vengono vissute, purtroppo, con un po’ di distacco”. Il neo consigliere di Azione ha, quindi, ringraziato i tanti presenti, il coordinamento cittadino e provinciale, salutato il deputato Antonio D’Alessio, assente in quanto a Roma per i lavori alla Camera. Si è poi soffermato sulla recente adesione al partito di Calenda. “Sono entrato in punta di piedi – ha ribadito – col rispetto che si deve quando si entra in una nuova casa dove ci sono persone che, già da tempo e prima di te, lavorano e si sacrificano per quel partito. Ho chiesto condivisione, coesione e programmazione per la crescita di Azione e del nostro territorio, per mettere insieme esperienze anche diverse, convinto che la diversità di partenza sia punto di forza e non di debolezza per tracciare un nuovo solco, sono entrato con l’approccio di responsabilità, maturità e umiltà che ho assunto dal giorno della mia proclamazione. “Credo fortemente in questo progetto – ha aggiunto – e nella costruzione di un’area moderata forte, pronta a dialogare con tutti, ma senza essere subalterna a nessuno. Credo in un partito che va oltre gli steccati ideologici e sa essere incisivo sui provvedimenti, un partito che guarda avanti e non indietro”. Nessuna risposta alle polemiche che hanno accompagnato il suo passaggio. “E’ vero – ha detto – c’è stato un dibattito a tratti anche forte, ma chi mi chiedeva e si aspettava una mia risposta altrettanto forte stasera rimarrà deluso, non mi piace alimentare e infiammare lo scontro politico all’infinito, si rischia di indebolire il dibattito. E poi ritengo che le battaglie vadano fatte sui contenuti e non sulle persone e i punti di vista differenti sono comunque legittimi e si accettano. Io ero e resto aperto ad ogni tipo di confronto convinto che sui temi importanti per la nostra città possa esserci dialogo e condivisione e sono anche pronto a fare dieci passi indietro quando occorre. Ritengo che in politica i percorsi si costruiscano e non si inventino. L’importante non è solo arrivare prima, ma soprattutto arrivare bene e arrivare lontano. Se mettiamo al centro la politica e Pontecagnano Faiano noi ci saremo sempre”. Grande sostegno al segretario provinciale di Azione: “Sulla scheda, accanto al simbolo di Azione – ha proseguito il consigliere – scrivendo Casciello è come se stesse scrivendo Vecchione o il vostro cognome perché Gigi saprà rappresentarci benissimo come ha già dimostrato in Parlamento risultando tra i deputati più attivi, propositivi e presenti”. E poi l’annuncio dell’ingresso nel partito di Azione di Oriana Giraulo, ex responsabile cittadina di Azzurro Donna: “Un’adesione che mi rende orgoglioso perché Oriana, assente stasera per un piccolo problema di salute, è da sempre impegnata nel mondo associativo e in politica e darà senza dubbio un grande contributo”. Entusiasmo anche da parte di Gigi Casciello con parole di elogio verso Vecchione e l’intero partito di Pontecagnano Faiano. “Da deputato e da consigliere del ministro per il Sud Mara Carfagna – ha dichiarato – questa città ha avuto grande attenzione da parte nostra, come può testimoniare anche il sindaco Giuseppe Lanzara qui presente. E continuerà ad avere la stessa attenzione, ve lo assicuro. Noi andiamo avanti con la nostra idea di politica, a livello nazionale come a livello locale, pronti sempre a vigiliare, pronti a dare il nostro contributo e a sostenere quei provvedimenti che sono a beneficio del territorio, pronti a dire no”. Casciello si è, infine, soffermato sul programma elettorale di Azione, sulla necessità di un esercito europeo, di una maggiore difesa per l’Italia, di recepire tutte le occasioni di crescita che provengono dall’Europa. “Perché – ha concluso – non possiamo perdere ulteriore tempo e opportunità di sviluppo per colpa di qualcuno. Da parte mia e nostra, lealtà e impegno non verranno mai meno”.