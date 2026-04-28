Ruggiero (Prima Salerno): Inclusione, dignità, diritti

Annarita Ruggiero, candidata al Consiglio comunale nella lista Prima Salerno, lancia un appello al voto consapevole per costruire una Salerno per tutti. Ruggiero, con coraggio, avanza la sua proposta di un programma in 10 punti per una Salerno veramente inclusiva, che non lasci nessuno indietro. «Sono Annarita Ruggiero, madre, caregiver e lavoratrice da sempre impegnata nel sociale. Credo in una città che sappia guardare davvero ai suoi cittadini, soprattutto ai più fragili. Credo in una comunità che non si giri dall’altra parte: ognuno di noi è “il valore aggiunto”», ha dichiarato Ruggiero, evidenziando la necessità di una «visione completa perché sono anche tecnico comportamentale, assistente specialistico e operatore socio-assistenziale. Mi sono formata per aiutare mio figlio e tanti altri ragazzi e le loro famiglie, per costruire ponti e superare i limiti dove tutti vedono barriere. Credo che anche con le “ali spezzate” si possa continuare a volare, ma solo se lo facciamo insieme. “Il caso Nicolò, il bambino con le ali spezzate”, mio figlio, non è stata solo una vicenda personale, ma uno spaccato che ha scosso coscienze, tra pregiudizi, ingiustizie, discriminazioni e umiliazioni, lasciando graffi nell’anima. Oggi il cambiamento passa da una scelta: passa dal voto, perché il futuro di una città si costruisce insieme. Per questo ho deciso di candidarmi alle elezioni amministrative a Salerno, con la mia storia, la mia esperienza e il mio #iosononicolo, e faccio un appello al voto consapevole». L’impegno di Annarita Ruggiero per una Salerno veramente inclusiva prevede: informazione consapevole; formazione specializzata; continuità e professionalità, con assunzioni dirette presso Ministero, ASL e Comune; short list innovative M.A.C.; reddito di riconoscimento per i caregiver; “Con noi prima del Dopo di noi”; oasi inclusive; Disability Day in Comune; ConsigliAbily ad honorem; riqualificazione del simbolo disabile. «I 10 punti elencati saranno spiegati nei prossimi appuntamenti e si affiancheranno ai 12 punti del programma Prima Salerno: manutenzione e decoro; riduzione delle tasse comunali; lavoro e appalti locali; eventi e turismo; parcheggi e mobilità; sviluppo industriale; fronte mare; viabilità e trasporti; sicurezza urbana; cultura e spazi pubblici; riqualificazione urbana. Serve un segnale forte. Serve un momento capace di unire la città, di accendere i riflettori, di costruire consapevolezza e cambiamento, perché non si può più restare a guardare. Non si può più delegare: il mio impegno, con ascolto attivo e azioni fattive, sarà per tutti, nessuno escluso. Ringrazio con profonda riconoscenza il candidato Dante Santoro, che da subito ha capito la necessità di un programma specifico per le fragilità e le disabilità», ha aggiunto la candidata di Prima Salerno. «Una città inclusiva è una città che funziona meglio per tutti. Significa mobilità accessibile, servizi efficienti, spazi pubblici fruibili, opportunità di lavoro anche per le persone con disabilità. Significa restituire dignità e diritti a chi oggi vive ai margini, contrastare la solitudine, creare soluzioni abitative e momenti di socializzazione, semplificare accessi e procedure, inserire cartellonistica facilitata, segnalare percorsi dedicati e disservizi in tempo reale. Tutto questo può aiutare tutti i cittadini, non solo quelli in condizione di disabilità. Credo che questa sia un’occasione concreta per trasformare le parole in azioni, con la lista Prima Salerno, a sostegno del candidato sindaco Gherardo Maria Marenghi. Il 24 e 25 maggio vota: barra con una X il simbolo Prima Salerno. Scrivi sul rigo “Ruggiero”. Non esitare a contattarmi per approfondire i punti programmatici, condividere istanze, idee e progetti ed essere, insieme, il “valore aggiunto” di questa città».