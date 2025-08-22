Ruggi, disposta verifica sugli ascensori

È un’azione diretta e decisa, condotta nel rispetto dei professionisti e dei pazienti, quella intrapresa da Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ruggi d’Aragona” di Salerno, volta a chiarire eventuali problemi di funzionamento degli ascensori nel reparto di Medicina d’Urgenza. A sollevare il caso è stata la signora Margherita, che ha denunciato di aver trovato la madre legata al letto durante il ricovero. Attraverso queste colonne, la figlia della paziente aveva segnalato anche il malfunzionamento degli ascensori. In seguito a tali dichiarazioni, Verdoliva ha deciso di approfondire la questione, disponendo controlli accurati sullo stato di esercizio di ciascun impianto elevatore presente in ogni struttura sanitaria afferente all’azienda. Entro lunedì alle ore 12 sarà prodotta una relazione dettagliata per chiarire eventuali problematiche relative agli impianti. Dopo la denuncia sulla paziente legata al letto il neo direttore Verdoliva ha disposto una verifica interna per accertare quanto accaduto. Inoltre, come primo atto l’avvio di un gruppo di lavoro che avrà il compito di evidenziare le tante criticità afferenti all’emergenza urgenza e al pronto soccorso. Un cambio di passo deciso per il Ruggi che con Verdoliva può vivere una nuova fase e provare a recuperare il rapporto di fiducia con il cittadino, venuto a mancare nel corso di questi anni anche a causa dei tanti casi di malasanità che hanno segnato negativamente il presidio ospedaliero.