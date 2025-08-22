Ruggi, disposta verifica sugli ascensori

È un’azione diretta e decisa, condotta nel rispetto dei professionisti e dei pazienti, quella intrapresa da Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ruggi d’Aragona” di Salerno, volta a chiarire eventuali problemi di funzionamento degli ascensori nel reparto di Medicina d’Urgenza. A sollevare il caso è stata la signora Margherita, che ha denunciato di aver trovato la madre legata al letto durante il ricovero. Attraverso queste colonne, la figlia della paziente aveva segnalato anche il malfunzionamento degli ascensori. In seguito a tali dichiarazioni, Verdoliva ha deciso di approfondire la questione, disponendo controlli accurati sullo stato di esercizio di ciascun impianto elevatore presente in ogni struttura sanitaria afferente all’azienda. Entro lunedì alle ore 12 sarà prodotta una relazione dettagliata per chiarire eventuali problematiche relative agli impianti. Dopo la denuncia sulla paziente legata al letto il neo direttore Verdoliva ha disposto una verifica interna per accertare quanto accaduto. Inoltre, come primo atto l’avvio di un gruppo di lavoro che avrà il compito di evidenziare le tante criticità afferenti all’emergenza urgenza e al pronto soccorso. Un cambio di passo deciso per il Ruggi che con Verdoliva può vivere una nuova fase e provare a recuperare il rapporto di fiducia con il cittadino, venuto a mancare nel corso di questi anni anche a causa dei tanti casi di malasanità che hanno segnato negativamente il presidio ospedaliero.
Post Recenti
- Sarno. Sesso con minore, seconda vittima
- Lil Nas X arrestato a Los Angeles, trovato in strada in mutande e stivali da cowboy
- Gel e semipermanenti, occhio alle sostanze tossiche: fuorilegge dal 1 settembre
- Salernitana, si attende Tascone
- Israele, Katz: “Se Hamas non si arrende distruggeremo Gaza City”
Categorie
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco