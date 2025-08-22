Terremoto in Cile, scossa di magnitudo 7,5 nelle regioni antartiche e nel Canale di Drake

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 7,5 ha scosso oggi, venerdì 21 agosto, le regioni antartiche del Cile e il Canale di Drake, ha reso noto l'Us Geological Survey. L'epicentro è stato localizzato alle 10.16 di ieri sera (ora locale) a una profondità di 10,8 chilometri sotto il livello del mare. Non c'è stata una allerta tsunami. Il Canale di Drake separa il Sud America dall'Antartide. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)