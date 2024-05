Rovella. Una strada intitolata a Marco Mattiucci

Si è tenuta ieri mattina l’intitolazione di una strada del Comune di Montecorvino Rovella a Marco Mattiucci, vigile del fuoco decorato con la Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria per l’eroismo dimostrato durante l’alluvione di Sarno del 5 maggio 1998, quando si distinse per il coraggio e l’abnegazione nel salvare vite umane al costo della sua vita. L’evento ha visto la presenza delle autorità civili e militari del territorio oltre ai colleghi del corpo dei vigili del fuoco fra cui Vincenzo Luordo (Presidente Provinciale della Sezione di Salerno di Anvvf, Corpo Nazionale), Antonio Grimaldi (Presidente Nazionale emerito di Anvvf, Corpo Nazionale), Carlo Federico (Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco di Salerno) ed Emanuele Franculli (Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania, delegato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, e dal Capo del Corpo Nazionale a rappresentarli). «Intitolare una strada a Marco Mattiucci, legato al nostro territorio in quanto ha frequentato qui le scuole, è un gesto di profondo rispetto e ammirazione per un eroe che ha incarnato i più alti ideali di coraggio e altruismo» afferma il sindaco, Martino D’Onforio. «Mattiucci, caduto nell’adempimento del dovere durante l’alluvione di Sarno, è un simbolo del sacrificio supremo per la sicurezza e il benessere della nostra comunità. Questo riconoscimento perpetua la memoria di un uomo che, con indomabile spirito di servizio, si è immolato per salvare vite umane, dimostrando un’incredibile tenacia e un altissimo senso del dovere. Marco vive nei nostri cuori come custode delle nostre più nobili tradizioni di solidarietà e coraggio, un esempio fulgido per le attuali e future generazioni di Montecorvino Rovella».