Romano mette le ali alla Scafatese: «Vogliamo sognare ancora più in grande»

di Davide Villa
SCAFATI – Una stagione in- dimenticabile, trionfale, chiusa nel migliore dei modi. La Scafatese, grazie alla vittoria in goleada con- tro il Vado, è la squadra campione d’Italia della Serie D 25/26. Un traguardo che ha fatto esplodere di entusiasmo la città che ha atteso il ritorno della squa- dra da Teramo per festeg- giare. Ai social il presidente Felice Romano ha espresso le sue sensazioni: “Il giorno dopo un’impresa così, il si- lenzio ha un suono diverso. È il suono dei ricordi. Di tutte le persone che hanno amato questi colori prima di noi. Di chi ha sofferto. Di chi ha sperato. Di chi ha aspet- tato anni per poter vivere emozioni come queste. La Scafatese è Campione d’Ita- lia. E mentre tutti celebrano giustamente questo straor- dinario traguardo, io conti- nuo a guardare la nostra gente. Penso a chi non c’è più e avrebbe voluto vivere questo momento. Penso ai tifosi che hanno attraver- sato anni difficili senza mai abbandonare questa ma- glia. Penso ai bambini che oggi possono crescere ve- dendo la Scafatese vincere, sognare e diventare un esempio di orgoglio per
un’intera città. Perché que- sto titolo non è soltanto un successo sportivo. È il sim- bolo di una rinascita. È la di- mostrazione che quando una città crede in sé stessa, quando un popolo resta unito e quando il lavoro viene prima delle parole, anche i sogni più grandi possono diventare realtà. In questi anni abbiamo ripor- tato entusiasmo. Abbiamo riportato orgoglio. Abbiamo riportato la Scafatese nel calcio professionistico. Oggi
possiamo dire di aver scritto una pagina che resterà per sempre nella storia di que- sto club. Una pagina che nessuno potrà cancellare. Ma la cosa che mi rende più felice è sapere che questo non è un punto di arrivo. È un nuovo punto di partenza. Perché il bello dei sogni è che, una volta raggiunti, ti insegnano a sognare ancora più in grande. Grazie Sca- fati. Questo titolo è vostro. Appartiene a chi ha amato la Scafatese ieri, a chi la so-
stiene oggi e a chi la porterà nel cuore domani. E lo sarà per sempre”. Subito dopo la partita queste erano invece state le dichiarazioni del presidente canarino: “Mi viene da piangere per l’emozione. Devo ringra- ziare il mio allenatore per aver portato la squadra così in fondo dopo la vittoria del campionato. Ringrazio inol- tre calciatori, staff e tutti co- loro che hanno reso questa stagione fantastica. L’obiet- tivo in Serie C? Fare una sta- gione tranquilla. La Serie B la faremo, ma accadrà nel momento giusto. Prima do- vremo fare almeno 2-3 anni di Serie C”. Tra i protagonisti anche il tecnico Ferraro che subentrato ad Esposito ha dato la svolta e l’accelerata per realizzare questo trionfo: “Ringrazio il presi- dente e il direttore per la fi- ducia nei miei confronti. La risposta è arrivata in campo con questo risultato impor- tante. È un’emozione unica per la città di Scafati che oggi è giunta in massa qui a Teramo per sostenerci. Serie C? A noi non spaventa nulla, siamo una famiglia che opera bene muovendosi a piccoli passi”. Il tempo di smaltire la festa e poi la Sca- fatese si tufferà sul mercato per costruire la squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie C.