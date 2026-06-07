Romano mette le ali alla Scafatese: «Vogliamo sognare ancora più in grande»

di Davide Villa SCAFATI – Una stagione in- dimenticabile, trionfale, chiusa nel migliore dei modi. La Scafatese, grazie alla vittoria in goleada con- tro il Vado, è la squadra campione d’Italia della Serie D 25/26. Un traguardo che ha fatto esplodere di entusiasmo la città che ha atteso il ritorno della squa- dra da Teramo per festeg- giare. Ai social il presidente Felice Romano ha espresso le sue sensazioni: “Il giorno dopo un’impresa così, il si- lenzio ha un suono diverso. È il suono dei ricordi. Di tutte le persone che hanno amato questi colori prima di noi. Di chi ha sofferto. Di chi ha sperato. Di chi ha aspet- tato anni per poter vivere emozioni come queste. La Scafatese è Campione d’Ita- lia. E mentre tutti celebrano giustamente questo straor- dinario traguardo, io conti- nuo a guardare la nostra gente. Penso a chi non c’è più e avrebbe voluto vivere questo momento. Penso ai tifosi che hanno attraver- sato anni difficili senza mai abbandonare questa ma- glia. Penso ai bambini che oggi possono crescere ve- dendo la Scafatese vincere, sognare e diventare un esempio di orgoglio per

un’intera città. Perché que- sto titolo non è soltanto un successo sportivo. È il sim- bolo di una rinascita. È la di- mostrazione che quando una città crede in sé stessa, quando un popolo resta unito e quando il lavoro viene prima delle parole, anche i sogni più grandi possono diventare realtà. In questi anni abbiamo ripor- tato entusiasmo. Abbiamo riportato orgoglio. Abbiamo riportato la Scafatese nel calcio professionistico. Oggi

possiamo dire di aver scritto una pagina che resterà per sempre nella storia di que- sto club. Una pagina che nessuno potrà cancellare. Ma la cosa che mi rende più felice è sapere che questo non è un punto di arrivo. È un nuovo punto di partenza. Perché il bello dei sogni è che, una volta raggiunti, ti insegnano a sognare ancora più in grande. Grazie Sca- fati. Questo titolo è vostro. Appartiene a chi ha amato la Scafatese ieri, a chi la so-