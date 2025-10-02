Roma, quando torna Dybala? Massara: "Speriamo a Firenze". Ma 'allontana' il rinnovo - Le Cronache
Flotilla, proteste in Italia: cortei a Roma e Milano, lacrimogeni a Bologna
Webuild, Evolutio: 120 anni d’Italia raccontati attraverso le sue infrastrutture
Campania. Approvata legge su comunicazione medico-paziente
Martusciello, strano che Cirielli butti in mezzo nome Jannotti
  • Ottobre 2, 2025
Roma, quando torna Dybala? Massara: “Speriamo a Firenze”. Ma ‘allontana’ il rinnovo

(Adnkronos) –
Quando torna Paulo Dybala? La Roma aspetta l'attaccante argentino, ai box a causa dell'infortunio accusato nella terza giornata di Serie A contro il Torino. Gli esami a cui si era sottoposto Dybala avevano riportato una "una lesione di basso grado alla coscia sinistra", che lo aveva costretto a saltare il derby con la Lazio, vinto dalla Roma per 1-0 grazie al gol di Pellegrini, e a saltare anche il successo interno con il Verona. Dybala sta svolgendo un lavoro personalizzato che potrebbe portarlo presto a tornare in campo: "Paulo sta recuperando bene, ci auguriamo possa essere disponibile per domenica", ha detto il ds giallorosso Ricky Massara a SkySport pochi minuti prima dell'inizio della sfida di Europa League contro il Lille, che quindi spera nel rientro dell'argentino già per la sfida della prossima giornata di campionato, quando la squadra di Gasperini volerà a Firenze per sfidare la Fiorentina. Massara ha poi parlato del contratto dell'argentino, in scadenza la prossima estate: "Dybala non è l'unico in scadenza, ma il tema rinnovi non è stato ancora affrontato. Ora ci stiamo concentrando su queste partite".   
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

