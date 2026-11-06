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Roma, incidente mortale al Foro Italico: denunciata 21enne fuggita dopo lo scontro

  • Novembre 6, 2026
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Roma, incidente mortale al Foro Italico: denunciata 21enne fuggita dopo lo scontro

(Adnkronos) – È stata denunciata dalla Polizia Locale di Roma Capitale una giovane italiana di 21 anni, coinvolta nell’incidente stradale avvenuto ieri, in via del Foro Italico, nel quale è morto un motociclista italiano di 24 anni. L’incidente si è verificato all’altezza del civico 430, in direzione San Giovanni, e ha coinvolto una Piaggio Vespa, condotta dalla vittima, e un’auto Toyota Aygo X, alla cui guida si trovava la giovane, che si era allontanata dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso. Le indagini, avviate nell’immediatezza dagli agenti della Polizia Locale, II Gruppo Parioli, si sono concentrate fin dalle prime fasi sulla ricostruzione dell’accaduto e sull’identificazione del veicolo allontanatosi dopo lo scontro.  

Attraverso l’acquisizione e l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e alle testimonianze raccolte, gli agenti erano già riusciti a individuare l’autovettura coinvolta e nella serata di ieri, mentre erano in corso le indagini, la 21enne si è presentata autonomamente presso gli uffici del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale. Al termine degli accertamenti, la giovane è stata denunciata all’Autorità giudiziaria per le ipotesi di reato di omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. La Toyota Aygo X è stata sequestrata. Proseguono le indagini degli agenti per chiarire ogni aspetto della dinamica dell’incidente e accertare le circostanze che hanno determinato il tragico impatto. 

 

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