Roma, il percorso in Europa League: Gasperini pesca Lille e Rangers

La Roma è pronta a scendere in campo in Europa League 2025/26. Dal sorteggio di oggi, venerdì 29 agosto, i giallorossi hanno scoperto le otto avversarie che affronteranno nel proprio percorso nella seconda coppa continentale, a cui si è qualificata chiudendo al quinto posto nell'ultima stagione di Serie A. All'esordio in campionato la nuova Roma di Gian Piero Gasperini, che ha sostituito Claudio Ranieri, ora dirigente, sulla panchina giallorossa, ha battuto il Bologna, altra squadra qualificata nella prossima Europa League, per 1-0 all'Olimpico grazie al gol di Wesley. Le avversarie della Roma in Europa League saranno: Lille, Rangers, Viktoria Plzen, Celtic, Midtjylland, Nizza, Stoccarda, Panathinaikos. Ecco l'elenco delle sfide, che i giallorossi disputeranno quattro in casa e quattro in trasferta. Roma-Lille Rangers Glasgow-Roma Roma-Viktoria Plzen Celtic-Roma Roma-Midtjylland Nizza-Roma Roma-Stoccarda Panathinaikos-Roma