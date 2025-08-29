Bologna, il percorso in Europa League: Italiano contro Aston Villa e Salisburgo - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Carlo e Camilla, la benedizione (segreta) di Papa Francesco per l’anniversario
Tommy Cash dopo ‘Espresso Macchiato’: “Sanremo? Sarebbe fighissimo, vedremo…”
Venezia 2025, Julia Roberts: “Il film di Guadagnino fa discutere? È la nostra speranza”
Fi, Mulè chiede di istituire ‘la giornata del silenzio’: “Troppo rumore compromette nostre capacità”
Ultim'ora Nazionale

Bologna, il percorso in Europa League: Italiano contro Aston Villa e Salisburgo

  • Agosto 29, 2025
  • 0
  • 92
  • 1 Min Read
Bologna, il percorso in Europa League: Italiano contro Aston Villa e Salisburgo

(Adnkronos) –
Il Bologna scende in campo in Europa League. Il club rossoblù ha scoperto oggi, venerdì 29 agosto, le otto avversarie della fase campionato della seconda competizione continentale, a cui si è qualificata vincendo la scorsa Coppa Italia, riuscendo a battere il Milan in finale. All'esordio in campionato la squadra di Italiano è stata battuta all'Olimpico dalla Roma di Gasperini, che si è imposta 1-0 grazie al gol di Wesley.   Le avversarie del Bologna in Europa League saranno: Aston Villa, Salisburgo, Celtic, Maccabi Tel Aviv, Friburgo, FCSB, Brann e Celta Vigo. Ecco tutte le sfide dei rossoblù, che ne giocheranno quattro in casa e quattro in trasferta. Aston Villa-Bologna Bologna-Salisburgo Bologna-Celtic Maccabi Tel Aviv-Bologna Bologna-Friburgo FCSB-Bologna Bologna-Brann Celta Vigo-Bologna  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025