Roma, due auto danneggiate da colpi di arma da fuoco in via Casal Bruciato - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Martina Colombari racconta in tv la diastasi addominale: “Può succedere, nessuna tragedia” Roma, due auto danneggiate da colpi di arma da fuoco in via Casal Bruciato Gareth Thomas: “Poca consapevolezza su Hiv, va portata all’attenzione dei media” Omicidi di Villa Pamphili, Kaufmann condannato all’ergastolo per la morte di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda Midterm Usa, Crepet: “Sconfitta elettorale non indebolisce Trump, si sente l’ultimo salvatore del Paese” Radiogenomica, al congresso Sirm un riconoscimento alla scienziata Asmaa Al-Thani Ecomondo, la Buona comunicazione racconta la complessità della transizione Cyberattacchi ai supermercati, casi a Treviso e Isernia: colpiti i freezer Proietti (Ama): “Con nuovi impianti Roma raggiungerà l’autonomia per la gestione rifiuti” Moschese (UniMi): “Tutti possono essere a rischio Hiv, superare i pregiudizi e fare prevenzione” Zocchetti (ViiV): “Lo stigma sull’Hiv nasce da scarsa conoscenza dei progressi scientifici” Tumore al pancreas, Regione Lombardia acquisterà farmaco per paziente di Lecco Martina Colombari racconta in tv la diastasi addominale: “Può succedere, nessuna tragedia” Roma, due auto danneggiate da colpi di arma da fuoco in via Casal Bruciato Gareth Thomas: “Poca consapevolezza su Hiv, va portata all’attenzione dei media” Omicidi di Villa Pamphili, Kaufmann condannato all’ergastolo per la morte di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda Midterm Usa, Crepet: “Sconfitta elettorale non indebolisce Trump, si sente l’ultimo salvatore del Paese” Radiogenomica, al congresso Sirm un riconoscimento alla scienziata Asmaa Al-Thani Ecomondo, la Buona comunicazione racconta la complessità della transizione Cyberattacchi ai supermercati, casi a Treviso e Isernia: colpiti i freezer Proietti (Ama): “Con nuovi impianti Roma raggiungerà l’autonomia per la gestione rifiuti” Moschese (UniMi): “Tutti possono essere a rischio Hiv, superare i pregiudizi e fare prevenzione” Zocchetti (ViiV): “Lo stigma sull’Hiv nasce da scarsa conoscenza dei progressi scientifici” Tumore al pancreas, Regione Lombardia acquisterà farmaco per paziente di Lecco
Ultim'ora Nazionale

Roma, due auto danneggiate da colpi di arma da fuoco in via Casal Bruciato

  • Novembre 5, 2026
  • 0
  • 29
  • 1 Min Read
Roma, due auto danneggiate da colpi di arma da fuoco in via Casal Bruciato

(Adnkronos) –
Due auto, una Fiat Panda e una Citroen C3, sono state trovate con la carrozzeria e i vetri danneggiati da colpi d’arma da fuoco in via di Casal Bruciato, a Roma. L’allarme è giunto nella mattinata di oggi, giovedì 5 novembre, intorno alle 10 al numero unico 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma Prenestina e i carabinieri della settima sezione del Nucleo investigativo di Roma, per i rilievi. 

La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire, ma i colpi sarebbero stati esplosi nella serata di ieri, intorno alle 22. Le vetture erano parcheggiate vicino a una tabaccheria e a una fermata Atac, nei pressi del luogo dove, pochi giorni fa, era esploso un ordigno collocato nell’atrio di un palazzo. Sul caso sono in corso indagini. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025