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Martina Colombari racconta in tv la diastasi addominale: “Può succedere, nessuna tragedia”

  • Novembre 5, 2026
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Martina Colombari racconta in tv la diastasi addominale: “Può succedere, nessuna tragedia”

(Adnkronos) – “Per me non è un problema, non mi dà fastidio, non è un handicap. Esteticamente non è bellissima perché non avrò mai l’addome piatto”. Martina Colombari ha raccontato nella puntata di oggi de La Volta Buona su Rai 1 la diagnosi di diastasi addominale, che più volte aveva mostrato anche nei suoi video social. “Mi è rimasta dopo la gravidanza: ho un buco qui in mezzo, ci passa una mano”, aveva spiegato in uno dei filmati condivisi su Instagram.  

 

Per Martina Colombari si è trattato di una diastasi minima. “Quando diventa un problema serio, che crea ernie e dolori allora è un altro discorso”. Poi, il messaggio per rassicurare: “Volevo mostrarlo proprio per dire che può succedere dopo il parto ma non facciamone una tragedia”. Lei ha risolto senza ricorrere ad alcun intervento perché – ha aggiunto – “l’operazione è molto pericolosa, vanno a intervenire dal taglio dell’operazione cesarea, va messa una retina”. 

Le ha fatto eco, confermando quanto dichiarato, anche il professor Pietro Lorenzetti: “La diastasi dà dolori alla schiena, sempre crescenti, disturbi digestivi. Ma indietro non torna”.  

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