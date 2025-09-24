Roma, completata rete case sociali degli anziani nel I Municipio

(Adnkronos) – Con la stipula della convenzione per i centri anziani di Monti e Colonna, il I municipio di Roma Capitale completa il percorso di trasformazione di tutti i propri centri. Con la firma della convenzione per i centri di Monti e Colonna, salgono a 12 i presidi affidati ad associazioni di promozione sociale. Alla firma hanno preso parte la presidente del I municipio, Lorenza Bonaccorsi, l'assessora alle Politiche Sociali e Pari Opportunità, Claudia Santoloce, e il direttore, Pasquale Libero Pelusi. Le case sociali rappresentano oggi luoghi di incontro aperti a tutti, pensati per favorire l'inclusione intergenerazionale e il benessere della comunità. "Questo passaggio rappresenta un traguardo fondamentale per la nostra amministrazione. Con questa iniziativa rafforziamo la rete sociale del Municipio I, promuovendo un modello di gestione che mette al centro la partecipazione attiva e il protagonismo civico ma che vede nell’amministrazione municipale una vera e propria reciprocità", ha sottolineato la presidente del I Municipio Lorenza Bonaccorsi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Post Recenti
- Wayne Rooney: “Sarei morto se mia moglie non mi avesse aiutato con i problemi di alcol”
- Rgional,i il Psi di Salerno schiera Di Popolo
- Migranti, ambasciatore svizzero Balzaretti: “Italia non va lasciata sola”
- Migranti, Cardoletti (Unhcr): “Supporto a minori non accompagnati”
- Trump ai leader arabi: “Non permetterò a Israele di annettere la Cisgiordania”
Categorie
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco