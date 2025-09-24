Carta igienica in frigo, l'idea per conservare meglio frutta e verdura - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Wayne Rooney: “Sarei morto se mia moglie non mi avesse aiutato con i problemi di alcol”
Rgional,i il Psi di Salerno schiera Di Popolo
Migranti, ambasciatore svizzero Balzaretti: “Italia non va lasciata sola”
Migranti, Cardoletti (Unhcr): “Supporto a minori non accompagnati”
Ultim'ora Nazionale

Carta igienica in frigo, l’idea per conservare meglio frutta e verdura

  • Settembre 24, 2025
  • 0
  • 55
  • 2 Min Read
Carta igienica in frigo, l’idea per conservare meglio frutta e verdura

(Adnkronos) –
La carta igienica dal bagno alla cucina? A quanto pare, sì. Il trasferimento dell''accessorio' è realtà e suscita la curiosità del Reader's Digest, che si interroga sulla novità a quanto pare diffusa in diversi paesi. Prende piede, come mostrano anche i video sui social in particolare dagli Stati Uniti, l'abitudine di utilizzare un rotolo di carta igienica nel freezer o sui ripiani del frigorifero. La pulizia in senso stretto non c'entra. L'utilizzo della carta igienica – toilet paper o papel higienico a seconda della latitudine – è caratterizzato dalla presenza di cellulosa, un materiale con elevata capacità di assorbimento.  La carta igienica, osserva RD, non rilascia composti chimici e come primo effetto assorbe l'umidità in eccesso, che in genere causa il rapido deterioramento di frutta, verdura e altri alimenti. L'accorgimento, quindi, consente di garantire più a lungo la qualità. L'utilità della soluzione è legata ad un secondo motivo e si allarga anche agli odori. Negli spazi limitati di un frigorifero 'convivono' gli alimenti più disparati in un mix di aromi. La carta igienica, come una sorta di deumidificatore o di filtro, 'aspira' una parte degli odori e contribuisce ad un ambiente più neutro. L'efficacia della carta è prevedibilmente limitata nel tempo e l'eventuale effetto positivo della soluzione è legato ad un ricambio continuo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025