Rocco Hunt e Clementino a sorpresa tra rapper Salerno

“A Salerno, qui a Santa Teresa, sappiamo che i ragazzi fanno il freestyle. Io e zio Clemente ci trovavamo in zona e gli facciamo una sorpresa. Andiamo a vedere, dai”. Con queste parole, Rocco Hunt, all’inizio del video pubblicato su TikTok, annuncia una sorpresa decisamente speciale. Protagonista, oltre al rapper salernitano, il suo amico e collega Clementino. I due hanno deciso di fare un’improvvisata ai ragazzi che fanno rap quando si ritrovano sulla spiaggia di Santa Teresa, nel cuore del lungomare cittadino del capoluogo di provincia campano. Una visita a sorpresa, di quelle che difficilmente si dimenticano. Rocco Hunt e Clementino hanno fatto un salto nel ritrovo del freestyle salernitano, dove giovani appassionati di rap si sfidano a colpi di rime e improvvisazioni. E quando due artisti del loro calibro si presentano senza preavviso, non poteva che nascere una ‘sfida’ di freestyle all’insegna della musica, dell’ironia e del divertimento. Non e’ mancato, durante la ‘esibizione’ di Rocco Hunt, un passaggio dedicato a Vincenzo De Luca. Il rapper di Pastena ha, infatti, ripreso l’inconfondibile modo di parlare del sindaco della citta’ concludendo il suo pezzo con “lo dico con la voce di De Luca: e’ un freestyle straordinario”. E, poi, Clementino: “Stasera San Gennaro stringe la mano a San Matteo”. Un chiaro riferimento all’incontro simbolico tra i due Santi patroni di Napoli e Salerno.