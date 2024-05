Risorsa Mare, Autuori eletta presidente

Nella sede di Confindustria Salerno, ha avuto luogo l’Assemblea del Gruppo Risorsa Mare, Trasporti e Logistica. Al Gruppo aderiscono 28 aziende che esprimono circa 1.000 addetti. L’Assemblea ha eletto Presidente Antonia Autuori, Agenzia Marittima Michele Autuori di Salerno. Sono stati, inoltre, eletti i componenti del Consiglio Direttivo: Annamaria Curcio, Curcio Depositi e Logistica di Polla; Alberto Fabbricatore, Marisped di Salerno; Pietro Silveri, Martina Charter di Salerno; Antonella Giordano, Gima di Sarno e Gerardo Cavaliere, Alicost S.p.A di Amalfi. E’ Past President del Gruppo Tommaso Amendola, Amendola Trasporti di Roccapiemonte. “Il nostro è un mondo in movimento, si muovono le merci e le persone. Le aziende del Gruppo, a vario titolo, permettono questo movimento – ha affermato la neo eletta presidente del gruppo Antonia Autuori – Per fare questo, però, non si può prescindere dalle infrastrutture fisiche ed informatiche. Per tale ragione intendiamo mettere in campo, insieme alle imprese associate, tutte le possibili azioni per favorire l’interconnessione e la sensibilizzazione degli enti competenti affinché si agisca in sinergia per far sì che Salerno e la sua provincia possano vantare un sistema integrato ed efficiente. Le aziende e la risorsa mare sono elementi strategici ed imprescindibili per la crescita economica del territorio. Fondamentale per il nostro lavoro sarà sempre dialogare con tutti i gruppi del sistema confindustriale che ci vedono come stakeholder”.