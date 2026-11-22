La grave situazione di rischio idraulico che interessa il territorio di San Marzano sul Sarno necessita di interventi immediati e di una chiara assunzione di responsabilità da parte degli enti competenti. È questo il contenuto della nota che il Consigliere regionale della Campania, Roberto Celano (Forza Italia), ha trasmesso al Presidente della Giunta regionale Roberto Fico e ai dirigenti delle strutture regionali interessate, chiedendo un intervento urgente per affrontare le numerose criticità che interessano il fiume Sarno, l’Alveo Comune Nocerino, il Rio Sguazzatorio e gli altri canali del territorio. «Gli ultimi eventi meteorologici del mese di ottobre e di novembre – dichiara Celano – hanno nuovamente evidenziato una situazione estremamente preoccupante, con tracimazioni e allagamenti che si ripetono ormai da anni negli stessi punti, nonostante le numerose segnalazioni e richieste di intervento avanzate dal Comune. Non siamo di fronte a episodi imprevedibili, ma a criticità conosciute e documentate sulle quali, purtroppo, continuano a mancare interventi risolutivi». Particolarmente grave quanto accaduto il 15 novembre in corrispondenza del ponte di via Berlinguer, lungo la SP 261, dove l’accumulo di canne e rifiuti trasportati dalla corrente ha provocato la tracimazione delle acque sull’intera carreggiata, nonostante precipitazioni relativamente contenute. Ulteriori criticità riguardano lo sfioratore tra l’Alveo Comune Nocerino e il Rio Sguazzatorio, con la griglia di trattenuta divelta e la presenza di vegetazione che ostacola il deflusso; le condizioni dell’argine sinistro del Sarno, caratterizzato anche da tratti privi di adeguata protezione; i sifoni del canale Buonaiuto e del controfosso, nonché il nodo di confluenza del Fosso Imperatore e del Rio San Mauro nel fiume Sarno, dove l’innalzamento dei livelli idrici provoca fenomeni di rigurgito verso le aree urbanizzate. «È particolarmente preoccupante – prosegue Celano – la condizione dell’area di circa 38 ettari compresa tra il Sarno, l’Alveo Comune Nocerino, via Marconi e via Petrarca, dove gli allagamenti ricorrenti mettono a rischio abitazioni, attività produttive e infrastrutture». Tra le cause principali del problema figurano la mancata rimozione del materiale vegetale e dei rifiuti accumulati negli alvei e presso gli attraversamenti, il mancato completamento dei dragaggi del Sarno e dell’Alveo Comune Nocerino e la necessità di ripristinare la piena efficienza delle vasche di laminazione a monte, in particolare quelle di Cicalesi e Pandola. «A rendere ancora più inaccettabile questa situazione – sottolinea il Consigliere regionale – è il persistente conflitto di competenze tra gli uffici regionali e il Consorzio di Bonifica. È necessario chiarire definitivamente chi debba occuparsi della manutenzione e della gestione delle infrastrutture idrauliche, ma non è tollerabile che le incertezze amministrative diventino un alibi per non intervenire. Quando è in gioco la sicurezza delle persone, gli enti hanno il dovere di coordinarsi e agire senza ulteriori ritardi». Nella nota Celano chiede alla Regione di individuare immediatamente un soggetto responsabile del coordinamento degli interventi, disporre la rimozione urgente dei materiali accumulati, ripristinare la funzionalità dello sfioratore, procedere alla pulizia dei sifoni e al completamento dei dragaggi, verificare la stabilità degli argini e ripristinare la piena efficienza delle vasche di laminazione. Richiesta anche la predisposizione di un servizio continuativo di manutenzione degli alvei, di un sistema di pronto intervento durante le allerte meteo e di misure temporanee di sicurezza, monitoraggio e sorveglianza dei punti maggiormente esposti al rischio. Il Consigliere regionale ha inoltre sollecitato la convocazione, senza ulteriori ritardi, di un tavolo tecnico-operativo presso la Regione Campania, con la partecipazione degli uffici regionali, del Genio Civile, della Protezione Civile, del Consorzio di Bonifica e del Comune di San Marzano sul Sarno, affinché vengano definiti con precisione responsabilità, interventi, risorse finanziarie e tempi di realizzazione. «Occorre passare dalle parole ai fatti. Non possiamo continuare ad assistere a una situazione nella quale, a ogni pioggia intensa, si ripresentano gli stessi problemi e i cittadini sono costretti a convivere con la paura di nuovi allagamenti. Il Comune non può essere lasciato solo a fronteggiare emergenze che richiedono interventi strutturali e una programmazione sovracomunale. La Regione deve assumere un ruolo di guida e coordinamento, individuando immediatamente chi deve intervenire e garantendo che gli interventi vengano realizzati. Non è più il tempo dei rimpalli di responsabilità: la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio non possono attendere la prossima emergenza», conclude Celano.