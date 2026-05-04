Geppino Parente è il nuovo presidente della Provincia di Salerno. Il sindaco di Bellosguardo ha battuto Pasquale Aliberti, primo cittadino di Scafati, confermando il centrosinistra alla guida di Palazzo Sant’Agostino. Gli amministratori salernitani – le Provinciali sono elezioni di secondo livello, aperte solo a sindaci e consiglieri comunali – hanno scelto la strada della continuità, dando fiducia al candidato scelto dal Partito Democratico. Alla chiusura delle operazioni di voto e a seguito delle rilevazioni effettuate presso le tre sezioni elettorali, hanno votato 1.249 su 1.935 aventi diritto.