Riesame Alfieri, in serata la sentenza

Si è concluso poco dopo le 14:30, dopo oltre quattro ore di discussione, il riesame per Franco Alfieri, presidente della Provincia di Salerno e sindaco di Capaccio Paestum, oggi sospeso da entrambe le cariche. Nella stessa mattinata, Il riesame anche per Elvira Alfieri, sorella del sindaco, e per i vertici della Dervit. La sentenza è attesa per questa sera.