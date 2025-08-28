Nappi, dove sono finiti i roboanti proclami di Ruotolo? - Le Cronache Ultimora
Nappi, dove sono finiti i roboanti proclami di Ruotolo?

  • Agosto 28, 2025
Nappi, dove sono finiti i roboanti proclami di Ruotolo?

Dove sono finiti i roboanti proclami di Sandro Ruotolo e compagnia sulla Campania? Non una sola parola sul vergognoso accordo che conferma la natura feudale ed affaristica della coalizione, alla quale si sono silenziosamente accodati dopo tante chiacchiere. Ruotolo non si doveva candidare contro De Luca? Il Pd non doveva prendere le distanze radicalmente dalla gestione del cacicco? I 5S non erano i loro compagni del cambiamento? Nulla”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania. “E allora, considerato che per fortuna la perdita della parola non è dovuta ad un evento patologico, è evidente che anche loro la promessa di qualche osso”, aggiunge.

